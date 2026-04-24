Україна влучила у вразливе місце РФ: що може допомогти добити Кремль

Час працює проти РФ, якщо тиск на нафтовий сектор зростатиме

Росія не демонструє реальної готовності до припинення війни, проте удари по її нафтовій промисловості можуть змусити задуматися про певне перемир'я. У Кремлі розраховують, що "кожний новий місяць і кожний новий день війни — це дорога до української капітуляції", каже журналіст Віталій Портников, ба більше — у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході ситуація у нафтовій галузі для Росії тимчасово покращилась.

Що потрібно знати:

Росія не демонструє готовності до реального припинення війни

Нафта забезпечує щонайменше 20% економіки РФ, потенційно до 50%

Війна стає дедалі дорожчою для Росії через втрати в енергетиці

Економічний тиск може змусити Кремль піти на паузу у війні

В ефірі програми "Говорить великий Львів" Портников припустив, що ключ до зміни позиції Кремля лежить не в переговорах, а в далекобійних "санкціях". Україна вже продемонструвала здатність бити по критично важливих об’єктах — нафтових портах і нафтопереробній галузі Росії. Саме ця сфера є фундаментом російської економіки.

"Можливо, нам вдалося знайти слабке місце в російській економіці, ці знамениті порти, які так чи інакше впливають на всю російську економіку. Якщо навіть росіяни визнають, що 20% їхньої економіки залежить від нафти, від продажу нафти, а це означає, що за цим йдуть величезна кількість інших доходів бюджету, пов'язаних із цими 20%. Це і робочі місця, і зарплати, і споживання людьми, які мають доходи від продажу нафти, іншої продукції і потреби нафтопереробних підприємств, які є дуже часто містоутворюючими підприємствами тощо. Багато хто вважає, що насправді ці 20% легко перетворюються на 40-50", — каже Портников.

Такі удари поступово змінюють ситуацію, каже Портников, падіння економічних показників та те, що війна стає дедалі дорожчою для самої Росії, може змусити її задуматися про паузу — не з політичних міркувань, а через необхідність відновлювати власну економіку, власне — нафтові порти.

Україна таким чином знайшла слабке місце Росії. За оцінкою Портникова — питання виключно в часі, коли російська економіка не зможе покривати потреби війни і буде вимушена зробити крок до перемир'я.

Часовий обрій таких рішень незрозумілий і невідомий. Я впевнений, що у 2030-ті роки XX сторіччя ми цього фіналу дочекаємося. Швидше, до речі, у 20-, ніж у 30-ті, якщо будемо правильно використовувати оці слабкі місця Російської Федерації. Віталій Портников, журналіст

Водночас Портников вважає, що переговорний процес під час бойових дій взагалі нікого ні до чого не зобов'язує. І в разі реального перемир'я в окреслені журналістом терміни, пізніше саме ризик ударів по нафтовій промисловості та дефіцит пального у світі через це може стати стримуючим фактором від нового нападу Росії на Україну, в тому числі і для залучення тиску Китаю та США.

Зауважимо — "далекобійні санкції" росіяни відчувають не тільки економічно. Після ударів 20 квітня по нафтовому терміналу в Туапсе досі вирує пожежа, нафта вже падає разом з дощем з неба, а річки та Чорне море поблизу російського узбережжя сильно забруднюються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за оцінками експертів наразі Росія має проблеми з 40% експортного потужностей нафти. При цьому ситуація в економіці РФ така, що вони навіть не можуть припинити видобуток нафти — це закінчиться гіршим для росіян.