Зеленський не підтримав деякі речі: що в Раді кажуть про зміни в мобілізації

Нардеп про мобілізацію, реформу ТЦК та підхід до бронювання:

В рамках змін у мобілізації Міноборони розробляє реформу ТЦК, є пропозиції перекласти функції мобілізації на поліцію. Однак остаточного рішення не ухвалено, тривають дискусії. Також обговорюються зміни в бронюванні, терміни служби тощо.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Що з концепцією реформи? Яка є комунікація від Міноборони зараз?

— Поки ще ніякої. Вони прийшли, доповіли комітету. Були зауваження комітету, вони пішли допрацьовувати. Щось ми казали — не те, щоб "переробіть", а просто кажемо: "Оце, наприклад, не буде працювати". Але це була не остаточна концепція.

Там, я вже говорив про ті речі: наприклад, переназвати ТЦК на "Офіс резерву", розділити функції — окремо соціальна функція, окремо функція призову. Потім було питання теж по передачі функцій поліції також. Але це все не було вже прийнято. Є речі, з якими не згоден конкретно Генеральний штаб.

Роман Костенко

Це, наприклад, терміни служби?

— Ні, ми говоримо зараз про реформу ТЦК. Реформа ТЦК — це окремо, термін служби — це окрема історія. В самій реформі, що пропонує Міністерство оборони, з чимось не згоден Генеральний штаб. До прикладу, є речі, які вони вважають, що можуть вплинути на процеси, які вже зараз налагоджені. І тут головне питання, що зробивши зміни (давайте не "реформи" — зміни), ми маємо покращити і сам процес, і саму мобілізацію. І Генеральний штаб про це і говорить на своєму досвіді.

Тому я знаю, що була після цього зустріч в Офісі президента, де були представники Генштабу і Міноборони. І я знаю, що після цього деякі речі президент не підтримав. Які точно — я не знаю. Але після цього Міноборони ще не доповідало нам, яка остаточна версія. Тому я знаю, що там щось напрацьовується, але поки що комунікації остаточної не було.

Ви казали неодноразово про передачу функцій поліції від ТЦК (раніше Костенко казав, що у військових у ТЦК планують забрати функції патрулювання та перевірки документів — Ред.). А поліція впорається?

— Це вже треба поліції ставити питання. Я не скажу, що я зараз "за" чи "проти". В мене є своя точка зору. Я кажу як факт, що є таке бажання — передати повністю ці функції. Тут питання — які ми наслідки від цього отримаємо навіть для поліції. Тут більш стратегічне питання. Кожен має собі задати: чи потрібно це робити, чи не потрібно. Можливо, це якраз та функція, яку не підтримав президент, я не знаю зараз точно.

Можливо, ключовим моментом будуть терміни служби?

— Це окрема історія. В мене лежить дві презентації, як зараз модно: одна — це повністю реформа ТЦК, а інша — це терміни служби і контракти. Це різні історії, які паралельно пропрацьовуються.

Ваш колега по комітету Федір Веніславський теж підірвав інформпростір з приводу бронювання: якщо хоче підприємство забронювати свого працівника, воно має привезти рекрутингом 3-10 чоловіків — українців або іноземців. Як ви ставитеся до такої ідеї?

— Це його особиста думка. Підприємство не має займатися рекрутингом. Підприємство має виробляти, заробляти гроші, бізнесом займатися.

Чи потрібен на вашу думку перегляд бронювання?

— Постійно йде перегляд бронювання. У нас кожного року щось міняється. Є такі компанії, які, наприклад, минулого року щось виробляли, а в цьому році не виробляють — звичайно, їх розбронюють.

Але питання тут є ще й наступне: там є дуже серйозні інженери, яких ми маємо знайти, куди діти — чи нам потрібно їх відправити на фронт, чи нам потрібно забезпечити їм якусь іншу компанію. І тут потрібно не просто тупо розбронювати всіх, а зрозуміти, як ми маємо розпорядитися цими важливими для країни кадрами.

Якщо вони вважають, що в армії будуть краще на дронах літати — так. Але це не має бути задача "розбронювали і всіх в погони", тому що підприємство не працює. Кадри — це наше все. Треба розуміти, де кадри більше можуть зробити: чи в армії, чи в оборонно-промисловому комплексі.

Я чув таку ідею — KPI вводити, щоб було зрозуміло, підприємство щось виробляє чи не виробляє із заброньованими працівниками.

KPI (Key Performance Indicators) — це ключові показники ефективності, які пропонують використовувати для оцінки роботи оборонних підприємств, що бронюють своїх працівників.

— А як ти KPI введеш? Я думаю, він і зараз є у всіх контрактах. Якщо ти постачаєш в армію, якщо в тебе закуповують, якщо твої дрони використовуються — то це і є твій KPI. Звичайно, якщо ти виробляєш і продаєш 50 FPV-дронів, а в тебе заброньовано 500 людей — то це фейкова компанія, з якою треба розбиратися. Якщо в тебе декілька тисяч і ти постачаєш сотні тисяч дронів… Я знаю, що деякі компанії зараз навпаки ростуть і добирають людей.

