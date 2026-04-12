Ф'юрі — Махмудов: відео бою

"Циганський король" дав урок боксу росіянину

У суботу, 11 квітня, на вечорі великого боксу Лондоні (Велика Британія) британецьТайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) переміг росіянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO). Поєдинок тривав 12 раундів.

Що потрібно знати

Ф’юрі повернувся на ринг після двох поразок від Усика

"Циганський король" побив "Лева"

Арсланбек більше боровся, а не боксував

"Циганський король" розгромив "Лева". За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу британцю — 120-108, 120-108, 119-109, повідомляє "Телеграф".

Арсланбек усі сили віддав на те, щоб нокаутувати знаменитого суперника у перших двох раундах. Потім росіянин більше боровся, а не боксував. Бій запам’ятався величезною кількістю клінчів. Тайсон у клінчі почувається як риба у воді, а тому тактика Махмудова була приречена на невдачу.

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Чемпіони проведуть бої у травні 2026 року, причому українець обрав для себе дуже незвичайного суперника.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.