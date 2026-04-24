Знижки на MrProper та Lenor: "АТБ" влаштував ціновий розпродаж у відділі побутової хімії

Завдяки акційним пропозиціям можна зробити запаси

Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю знижок, яка охопила популярні товари побутової хімії та засоби особистої гігієни. На деяких позиціях покупці можуть зекономити рівно половину вартості.

"Телеграф" детальніше розповість, що можна купити по хорошій ціні.

Універсальний миючий засіб Mr. Proper (1,5 л): Це рекордна пропозиція тижня. Ціна впала вдвічі (-50%). Тепер засіб для прибирання підлоги та стін "Ранкова роса/Лимон" коштує 139,00 грн , тоді як стара ціна становила 280,00 грн.

Кондиціонери для білизни Lenor (0,798 л): На вибір представлені аромати "Орхідея та Ваніль" та "Букет квітів". Знижка складає -45%. Нова ціна — 138,50 грн (стара ціна — 255,40 грн).

Кондиціонер для білизни Lenor "Пробудження весни" (0,987 л): Засіб для чутливої шкіри також пропонується за ціною 138,50 грн, що на 45% дешевше від попередньої вартості у 255,40 грн.

Туалетний папір "Сніжна Панда" (SuperAbsorb, 6 рулонів): Акція -42%. Нова вартість упаковки — 66,50 грн замість 115,60 грн.

Дезодорант STR8 (150 мл, аерозоль): Різні аромати (Red Code/Rise тощо) подешевшали на 39%. Зараз їх можна придбати за 66,90 грн (стара ціна — 111,40 грн).

Зубна паста Parodontax:

Active Gum Repair Whitening (75 мл) — 89,90 грн замість 147,00 грн (-38%).

Ультра Очищення (100 мл, XL) — 87,90 грн замість 142,90 грн (-38%).

Свіжість трав (50 мл) — 46,90 грн замість 75,90 грн (-38%).

Гель для душу Johnson's Vita-Rich (400 мл): З ароматом мигдалю та Ши коштує 75,90 грн замість 122,90 грн (-38%).

Крем-мило Fresh Juice (460 мл, дой-пак): Знижка -38% на мило з олією мигдалю. Ціна становить 30,90 грн замість 49,90 грн.

Гігієнічні прокладки Always Platinum: Набори на 14 шт. (Day) та 10 шт. (Night) мають знижку -45%, проте зверніть увагу, що наявність товару варто перевіряти безпосередньо у магазинах.

Більшість зазначених знижок діють до 28 квітня. Це гарна можливість поповнити запаси необхідних господарчих товарів за значно вигіднішими цінами.

