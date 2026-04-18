Збірна України на ЧС-2026 з хокею U-18: розклад, трансляції та результати (відео)

Синьо-жовті борються за вихід до елітного дивізіону

У суботу, 18 квітня, у польському місті Криниця-Здруй стартує чемпіонат світу з хокею U-18 у дивізіоні 1А (другий за силою дивізіон — Ред.). Українці розпочнуть турнір матчем проти Словенії.

Що потрібно знати

Синьо-жовті намагаються вийти в еліту

Торік українці посіли друге місце

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, прямі трансляції та результати матчів збірної України U-18 з хокею на світовому форумі. Зазначимо, Синьо-жовті на турнірі зіграють із командами Словенії, Угорщини, Казахстаном, Польщею та Швейцарією. Переможець групи вийде до еліти світового хокею. Команда, яка посяде останнє місце, вирушить до дивізіону 1B.

Розклад, прямі трансляції та результати матчів збірної України на ЧС-2026 з хокею U-18 (оновлюється)

Субота, 18 квітня

17.00 Словенія – Україна

Неділя, 19 квітня

13.30 Угорщина – Україна

Вівторок, 21 квітня

17.00 Україна – Казахстан

Четвер, 23 квітня

20.30 Україна – Польща

П’ятниця, 24 квітня

17.00 Швейцарія – Україна

2025 року збірна України U-18 посіла друге місце на ЧС в Угорщині, програвши збірній Данії U-18 трьома очками.

Нагадаємо, олімпійський хокейний турнір у 2026 році виграла команда США. Чемпіонат світу з хокею-2026 пройде у травні у Швейцарії.