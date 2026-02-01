Гвоздик — Калайджич: онлайн-трансляція вечора боксу

Відразу два топ-боксери з України виступлять у Лас-Вегасі

У ніч, на понеділок, 2 лютого, на арені Meta Apex у Лас-Вегасі (США, штат Невада) пройде грандіозне шоу професійного боксу Zuffa Boxing 02. В основному карді виступатимуть відомі українські боксери: Олександр Гвоздик (21–2, 17 KO) та Сергій Богачук.

Що потрібно знати

У США пройде вечір боксу Zuffa Boxing 02

Гвоздик проведе бій із сербським американцем Калайджичем

Богачук зустрінеться з росіянином Бутаєвим

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу у Лас-Вегасі. Початок трансляції о 04:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Гвоздик — Калайджич (оновлюється)

Що на кону боїв Гвоздика та Богачука

Українці вийшли на бої нової промоутерської компанії "Zuffa Boxing". Примітно, що промоушн не визнає титули класичних організацій (WBA, WBC та ін.), фокусуючись тільки на поясі Zuffa і рейтингах журналу The Ring. Гвоздик та Богачук проведуть рейтингові бої.

Де дивитись вечір боксу Zuffa Boxing 02

Setanta Sports та медіаплатформа setantasports.com покажуть в Україні мейн-кард шоу, включаючи бої Гвоздика та Богачука. Основний кард розпочнеться о 04:00 за київським часом поєдинком Гвоздик — Калайджич. Потім на ринг вийде Богачук, а завершиться вечір боксу поєдинком Валенсуела — Торрес. Додамо, що безкоштовна трансляція шоу не планується. Вартість перегляду вечора боксу та інших спортивних подій на setantasports.com складає 109 грн/місяць.

Прогноз на бої Гвоздика та Богачука на шоу Zuffa Boxing 02

І Богачук, і Гвоздик є однозначними фаворитами у своїх поєдинках, щоправда, у Сергія рівень опозиції трохи вищий.

Кард шоу Zuffa Boxing 02

Хосе Валенсуела (14–3, 9 KO) – Дієго Торрес (22–1, 19 KO)

Олександр Гвоздик (21–2, 17 KO) – Радівоє Калайджич (29–3, 21 KO)

Сергій Богачук (26–3, 24 KO) – Раджаб Бутаєв (16–1, 12 KO)

Джаліл Хекетт (11-1, 9 KO) — Роберто Крус (11-1, 7 КО)

Джастін Вілорія (11–0, 8 КО) – Оскар Алан Перес (14–0–2, 7 КО)

Джамар Таллі (5–0, 4 КО) – Девонте Вільямс (13–3, 6 КО)

Дамоні Като-Кейн (8-1-2, 7 КО) — Крістіан Перес (7-0, 7 КО)

Дамейжн Ванхаутер (10-0, 7 КО) — Франсіско Хуліан Гомес (7-3, 2 КО)

Останні бої

Гвоздик у своєму останньому поєдинку нокаутував американця Ентоні Холлоуея.

Богачук, у свою чергу, програв Брендону Адамсу.

Нагадаємо, на сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція поєдинків раннього андеркарда шоу Zuffa Boxing 02. Початок етеру о 01:00 за київським часом.