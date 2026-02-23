Кто такая фигуристка Алиса Лю, о которой говорят даже в Украине (фото)

Спортсменка закончила карьеру в 16 лет, но потом вернулась на лед

Алиса Лю — одна из самых ярких и технически перспективных американских фигуристок последних лет. Она вошла в историю как вундеркинд, сокрушивший рекорды в очень юном возрасте. На Олимпиаде 2026 девушка стала настоящей сенсацией, завоевав две золотые медали.

Что стоит знать:

Алиса Лю стала олимпийской чемпионкой 2026 года, прервав 24-летнюю серию без золотых медалей у американских одиночниц

Фигуристка официально завершила карьеру в 16 лет, но успешно вернулась в большой спорт спустя два года

Она вошла в историю как самая юная чемпионка США и первая женщина, исполнившая четверной прыжок и тройной аксель в одной программе

"Телеграф" рассказывает, что известно о талантливой фигуристке Алисе Лю, которая поразила всех на Олимпийских играх 2026.

Фото: Getty Images

Алиса Лю — что о ней известно?

Алиса Лю родилась 8 августа 2005 года в Кловисе, Калифорния, сейчас ей всего 20 лет. Она начала свой путь в спорте в раннем возрасте, первые тренировки были с 5 лет. А уже к 13 годам Алиса стала сенсацией на национальном уровне. Фигуристка прославилась жизнерадостностью на льду и невероятной сложностью прыжков.

Алиса стала "пионером" в американском женском катании в эпоху прыжков в четыре оборота. Она двукратная чемпионка США (2019, 2020). В 2019 году спортсменка выиграла взрослый чемпионат страны в возрасте 13 лет, побив рекорд Тары Липински и став самой юной чемпионкой в истории США.

Фото: Getty Images

Также Лю совершила технический прорыв — она стала первой американкой, исполнившей тройной аксель на международном уровне, и первой женщиной в мире, которая приземлила и тройной аксель, и четверной прыжок в одной программе.

В 2022 году Алиса представляла сборную США на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Тогда она заняла 7-е место в личном первенстве. Ее выступление запомнилось чистотой и искренними эмоциями. Однако вскоре после Олимпиады Алиса неожиданно заявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет. Однако уже в 2024 году она объявила о возвращении в большой спорт.

Алиса Лю — сенсация Олимпиады 2026

На Олимпийских играх 2026 Алиса Лю продемонстрировала не только техническую сложность, но и совершенно новый уровень артистизма. Если в 2022 году она была сосредоточена на ультра-сложных элементах, то уже в 2026 году фигуристка выступала в свое удовольствие, демонстрируя зрелое и эмоциональное катание.

Фото: Getty Images

Девушка стала главной героиней турнира, завоевав две медали, включая долгожданное золото. Так, она стала первой за 24 года олимпийской чемпионкой из США в женском одиночном катании. Кроме того, в составе сборной США Алиса также поднялась на верхнюю ступень пьедестала, внеся решающий вклад в общую победу команды.

Фото: Getty Images

Надо сказать, что Алиса Лю в ходе Олимпиады прославилась на весь мир. О ней написать не только мировые СМИ, но и украинские. А еще она собрала большую армию поклонников в своих соцсетях. Да, в Threads украинцы выразили свое восхищение спортсменке за ее мастерство и смелость быть собой и работать на льду в кайф себе.

