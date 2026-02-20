Народила Еріку Дейну двох доньок і довго намагалася розлучитися: як виглядає дружина померлого актора

Їхні стосунки називали "неймовірно складними", але вони так і не розлучилися

Ерік Дейн — популярний американський актор, який раптово помер у віці 53 років після боротьби з тяжкою хворобою. Поруч із ним останніми місяцями перед смертю були дочки та практично колишня дружина Ребека Гейхарт. У пари були складні стосунки, проте через хворобу актора вони вирішили не розлучатися.

"Телеграф" розповідає, що відомо про дружину померлого актора Еріка Дейна Ребекку Гейхарт і як вона виглядає.

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт. Фото: Getty Images

Ребека Гейхарт — що про неї відомо?

Ребека Гейхарт народилася 12 серпня 1971 року в штаті Кентуккі, зараз їй 54 роки. Вона прославилася ще у 1990-х роках, розпочавши свою кар’єру як модель, а згодом стала ще й успішною актрисою.

Гейхарт знялася у десятках картин, серед яких "Крик 2", "Міські легенди", "Королеви вбивства". Також вона стала зіркою серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210", "Мертві, як я" та "Частини тіла".

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт у 2004 році. Фото: Getty Images

Відносини Ребеки та Еріка

Актори познайомилися в 2004 році і за кілька місяців одружилися в Лас-Вегасі. У пари народилися дві дочки: Біллі Беатріс (2010) та Джорджія Джеральдіна (2011).

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт з доньками. Фото: Getty Images

Через 14 років шлюбу, у лютому 2018 року, Ребека подала на розлучення. Причиною такого рішення вона назвала "непримиренні розбіжності". Все це проходило на тлі боротьби із залежністю Дейна від знеболювальних та його депресії.

Ерік та Ребекка жили окремо близько 7 років. За цей час вони намагалися будувати відносини з іншими партнерами, але залишалися в шлюбі.

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт сім років жили окремо. Фото: Getty Images

Возз’єднання пари відбулося у березні 2025 року — за місяць до того, як Дейн оголосив про свою невиліковну хворобу. Ребека відкликала свою заяву про розлучення і почала більше часу проводити з хворим чоловіком. При цьому вона наголошувала в інтерв’ю, що вони не возз’єдналися як романтична пара.

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт возз’єдналися у 2025 році. Фото: Getty Images

Скасування розлучення було продиктовано швидше практичними і сімейними міркуваннями. Це було необхідно, щоб Ребека могла приймати важливі медичні рішення за Еріка. Заради фінансової стабільності та успадкування майна для їхніх дочок. Сам Ерік називав її своїм "головним захисником" та найкращим другом.

