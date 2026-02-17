Обійми з другом Кадирова і "список зрадників". Куди зник скандальний боксер Ломаченко і як зараз виглядає кум Усика

Боксер відомий прихильністю до УПЦ МП

Василь Ломаченко — дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу у трьох вагових категоріях і один із найтехнічніших боксерів сучасності, який покінчив із боксом і виїхав з України. За точність на рингу його називали "Hi-Tech". Але його кар'єра — це не лише пояси й титули, а й скандали, у які він потрапляв через свої проросійські погляди.

Що варто знати

Ломаченко увійшов в історію як один із найтитулованіших майстрів рингу, добувши два олімпійські "золота" та чемпіонські пояси у трьох різних вагових категоріях

Попри світову славу, боксер став фігурантом гучних скандалів через відкриту підтримку УПЦ МП та публікації та толерування "руского міра"

Його кар'єра повна світлин із росіянами, які відкрито підтримують політику Кремля та святкування дат за радянським зразком

Народився Ломаченко 17 лютого 1988 року в Білгороді-Дністровському на Одещині. Сьогодні йому виповнилося 38 років. Його тренером із дитинства став батько — Анатолій Ломаченко, який вибудував для сина нестандартну систему підготовки.

Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

У любительському боксі Ломаченко зібрав майже космічну статистику — понад 390 перемог при лише одній поразці. Він двічі виграв Олімпіаду — у Пекіні 2008 року та Лондоні 2012 року, отримавши Кубок Вела Баркера як найкращий боксер турніру.

У професійному ринзі він швидко здобув чемпіонські титули за версіями WBO, WBA та WBC у напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вазі. Він провів 21 бій, із них 18 перемоги (12 із яких нокаутом) і 3 поразки.

Василь Ломаченко під час бою з Джамейном Ортісом у 2022 році. Фото: Getty Images

До слова, Василь Ломаченко є кумом Олександра Усика. Боксери є близькими друзями, і вони похрестили дітей одне одного. Ломаченко неодноразово підтримував Усика та вітав його з перемогами. Свого часу вони разом розвивали власний бренд одягу LomUs.

Василь Ломаченко, Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Скандали із Василем Ломаченком

Ломаченко — парафіянин УПЦ (МП)

У травні 2025-го боксер підтримав скандального митрополита УПЦ МП. Він виклав фото із Михайлом Жаром, відомим як Лонгін. Росіяни були у захваті від публікації Ломаченка, а українці — обурені.

"Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і гнати, і всіляко неправедно злословити за Мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах: так гнали й пророків, що були перед вами", — написав Ломаченко під фото

Окрім цього, спортсмен публікував спільні фото з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою, щодо якого РНБО застосувала санкції. В його стрічці з’являлися й відео з віршованими текстами, де прихильників виселення ченців із Києво-Печерської лаври називали "біснуватими", а також "брехунами" та "лицемірами", а їх правителя — "ляльководом". В іншому ролику протестувальників біля Лаври характеризували як "духовно хворих", яких варто лише жаліти.

Авторка вірша, який читав Ломаченко на відео. Фото: скріншот фейсбук

Ломаченко також поширював у соцмережах інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки, в якому той пов’язував обстріли України з нібито "моральним занепадом" та підтримкою прав ЛГБТ-спільноти. Боксер також закликав молитися за ворогів.

Ломаченко просить молития за окупантів. Фото: скріншот інстагам

Привітання з 9 травня

На своїй сторінці в Instagram він опублікував привітання з 9 травня — на четвертому році повномасштабної війни, у травні 2025-го. Офіційно Україна з 2016 року відзначає 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом, а не 9 травня "День перемоги". Варто зауважити, що його профіль у цій соцмережі недоступний для користувачів з України.

У публікації спортсмен наголосив на безмежності подвигу тих, хто воював, і зазначив, що вдячність за це має бути не меншою. Він побажав миру, вшанував пам’ять загиблих і висловив повагу ветеранам. До тексту боксер додав світлину, на якій позує разом із сином та батьком.

Василь Ломаченко із сином і батьком 9 травня 2025. Фото: Інстаграм боксера

Відео з російськими спецназівцями

У січні 2020 року Ломаченко опублікував у своїх соцмережах відео з каналу "Корсунська пустель", у якому йшлося про "силу православного духу". У ролику російські бійці спецпідрозділів спершу перебувають у храмі — моляться та ставлять свічки, а далі з’являються вже зі зброєю в руках.

У фіналі автори відео висловлюють подяку так званим "ввічливим людям" — саме цим терміном у 2014 році в Росії називали військових, які забезпечували захоплення Криму. Сам канал пов’язаний із монастирем Російської православної церкви "Корсунська пустель", що діє на території РФ.

Фото з улюбленцем Кадирова

У березні 2023 року Ломаченко опублікував спільне фото з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим. Він — друг глави Чечні Рамзана Кадирова. Найбільше українців обурило те, що Ломаченко радісно посміхається та обіймається із Махачевим.

Де зараз Василь Ломаченко

Станом на лютий 2026 року відомо, що Василь Ломаченко більше не виступає на професійному рингу й офіційно завершив кар’єру в червні 2025 року. Відомо, що він залишився в Україні, зокрема в Білгороді-Дністровському, де він народився й має свою родину. Також повідомляється, що у нього є нерухомість у США та Іспанії, але наразі він не проживає там постійно. У кінці 2025 року боксер був помічений на публічному боксерському заході в Україні, зокрема відвідав боксерський турнір в Ізмаїлі.

Ломаченко на турнірі в Ізмаїлі. Фото: фан-сторінка боксера

