Объятия с другом Кадырова и "список предателей". Куда исчез скандальный боксер Ломаченко и как сейчас выглядит кум Усика

Боксер известен приверженностью УПЦ МП

Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира в трех весовых категориях и один из самых технических боксеров ХХ века, который покончил с боксом и уехал из Украины. За точность на ринге его называли "Hi-Tech". Но его карьера — это не только пояса и титулы, но и скандалы, в которые он попадал из-за своих пророссийских взглядов.

Что следует знать

Ломаченко вошел в историю как один из самых титулованных мастеров ринга, добыв два олимпийских "золота" и чемпионские пояса в трех разных весовых категориях

Несмотря на мировую славу, боксер стал фигурантом громких скандалов из-за открытой поддержки УПЦ МП и публикации и толерантности "русского мира"

Его карьера полна фотографий с россиянами, которые открыто поддерживают политику Кремля и празднование дат по советскому образцу

Родился Ломаченко 17 февраля 1988 года в Белгороде-Днестровском Одесской области. Сегодня ему исполнилось 38 лет. Его тренером с детства стал отец Анатолий Ломаченко, который выстроил для сына нестандартную систему подготовки.

Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

В любительском боксе Ломаченко собрал почти космическую статистику — более 390 побед при одном поражении. Он дважды выиграл Олимпиаду – в Пекине 2008 года и Лондоне 2012 года, получив Кубок Вела Баркера как лучший боксер турнира.

В профессиональном ринге он быстро получил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и WBC в полулегком, втором полулегком и легком весе. Он провел 21 бой, из них 18 победы (12 из которых нокаутом) и 3 поражения.

Василий Ломаченко во время боя с Джамейном Ортисом в 2022 году. Фото: Getty Images

Кстати, Василий Ломаченко является кумом Александра Усика. Боксеры являются близкими друзьями, и они окрестили детей друг друга. Ломаченко неоднократно поддерживал Усика и поздравлял его с победами. В свое время они вместе развивали свой бренд одежды LomUs.

Василий Ломаченко, Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Скандалы с Василием Ломаченко

Ломаченко — прихожанин УПЦ (МП)

В мае 2025-го боксер поддержал скандального митрополита УПЦ МП. Он выложил фото с Михаилом Жаром, известным как Лонгин. Россияне были в восторге от публикации Ломаченко, а украинцы возмущены.

"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, что были перед вами", — написал Ломаченко под фото

Кроме этого, спортсмен публиковал общие фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, в отношении которого СНБО применил санкции. В его ленте появлялись и видео со стихотворными текстами, где поклонников выселения монахов из Киево-Печерской лавры называли "бесноватыми", а также "лжецами" и "лицемерами", а их правителя — "кукловодом". В другом ролике протестующих у Лавры характеризовали как "духовно больных", которых стоит только жалеть.

Автор стихотворения, который читал Ломаченко на видео. Фото: скриншот фейсбук

Ломаченко также распространял в соцсетях интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот связывал обстрелы Украины с якобы "моральным упадком" и поддержкой прав ЛГБТ-сообщества. Боксер также призвал молиться о врагах.

Ломаченко просит молитвы за окупантов. Фото: скриншот инстагам

Поздравления с 9 мая

На своей странице в Instagram он опубликовал поздравления с 9 мая – на четвертом году полномасштабной войны, в мае 2025-го. Украина с 2016 года отмечает 8 мая День памяти и победы над нацизмом, а не 9 мая "День победы". Следует отметить, что его профиль в этой соцсети недоступен для пользователей из Украины.

В публикации спортсмен отметил безграничность подвига тех, кто воевал, и отметил, что благодарность за это должна быть не меньше. Он пожелал мира, почтил память погибших и выразил уважение ветеранам. К тексту боксер добавил фотографию, на которой позирует вместе с сыном и отцом.

Василий Ломаченко с сыном и отцом 9 мая 2025 года. Фото: Инстаграмм боксера

Видео с российскими спецназовцами

В январе 2020 года Ломаченко опубликовал в своих соцсетях видео с канала "Корсунская пустынь", в котором говорилось о "силе православного духа". В ролике российские бойцы спецподразделений сначала находятся в храме — молятся и ставят свечи, а затем появляются уже с оружием в руках.

В финале авторы видео выражают благодарность так называемым "вежливым людям" — именно этим термином в 2014 году в России называли военных, которые обеспечивали захват Крыма. Сам канал связан с монастырем Русской православной церкви "Корсунская пустынь", действующей на территории РФ.

Фото с любимцем Кадырова

В марте 2023 года Ломаченко опубликовал совместное фото с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. Он — друг главы Чечни Рамзана Кадырова. Больше украинцев возмутило то, что Ломаченко радостно улыбается и обнимается с Махачевым.

Где сейчас Василий Ломаченко

По состоянию на февраль 2026 известно, что Василий Ломаченко больше не выступает на профессиональном ринге и официально завершил карьеру в июне 2025 года. Известно, что он остался в Украине, в частности, в Белгороде-Днестровском, где он родился и имеет свою семью. Также сообщается, что у него есть недвижимость в США и Испании, но он не проживает там постоянно. В конце 2025 года боксер был замечен на публичном боксерском мероприятии в Украине, в частности, посетил боксерский турнир в Измаиле.

Ломаченко на турнире в Измаиле. Фото: фан-страница боксера

