Що категорично не можна робити 13 лютого, якщо у майбутньому не хочете зіткнутися з нещастями

Остерігайтесь сьогодні перукаря та магазинів

Цієї прохолодної п’ятниці, 13 лютого, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Мартиніана Кесарійського.

Мартиніан народився близько 350 року у Кесарії Палестинській. З 18 років він вибрав шлях самітника, присвятивши себе молитві, посту та покаянню. За свою відданість Богу молодий християнин отримав дар зцілення хворих та вигнання демонів.

Одного разу Мартиніан зазнав спокуси з боку жінки на ім’я Зоя, яка прагнула його звабити, але сам він зумів зберегти чистоту. Зоя, розкаявшись, пішла в жіночий монастир у Віфлеємі та провела там подальше життя у покаянні.

У народі це свято називають Мартиновим днем. Християни звертаються з молитвою до святого і просять його про захист від спокус та зміцнення сімейної вірності. Вважається, що 13 лютого треба уникати деяких речей, щоб не накликати нещастя у майбутньому.

Що не можна робити 13 лютого

Займатися рукоділлям – притягнете невдачі.

Міняти зачіску – це може призвести до неприємностей.

Вживати нецензурну лексику і сваритися — можна притягнути негативну енергію в дім.

Робити великі покупки – рік може бути фінансово нестабільним.

Народні прикмети 13 лютого

Хмарний і похмурий день — буде пізня весна з негодами.

Мороз без снігопаду — чекайте на спекотне та посушливе літо.

Сніг тане чи зовсім зник – весна буде теплою.

У кого іменини 13 лютого

Сьогодні іменини відзначає Василь, Віра, Володимир, Анна, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана та Тимофій.

Свята та події 13 лютого

Всесвітній день радіо (World Radio Day)

Міжнародний день презерватива (International Condom Day)

День жіночої дружби (День подруг)

Міжнародний день "На роботу на велосипеді" (International Winter Bike to Work Day)

Міжнародний день любові до себе (International Natural Day)

День інтернет-друзів (Internet Friends Day)

В Україні існує безліч сімейних свят. Раніше ми вже розповідали про те, коли у 2026 році відзначають День дідуся.