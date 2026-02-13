Що категорично не можна робити 13 лютого, якщо у майбутньому не хочете зіткнутися з нещастями
Остерігайтесь сьогодні перукаря та магазинів
Цієї прохолодної п’ятниці, 13 лютого, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Мартиніана Кесарійського.
Мартиніан народився близько 350 року у Кесарії Палестинській. З 18 років він вибрав шлях самітника, присвятивши себе молитві, посту та покаянню. За свою відданість Богу молодий християнин отримав дар зцілення хворих та вигнання демонів.
Одного разу Мартиніан зазнав спокуси з боку жінки на ім’я Зоя, яка прагнула його звабити, але сам він зумів зберегти чистоту. Зоя, розкаявшись, пішла в жіночий монастир у Віфлеємі та провела там подальше життя у покаянні.
У народі це свято називають Мартиновим днем. Християни звертаються з молитвою до святого і просять його про захист від спокус та зміцнення сімейної вірності. Вважається, що 13 лютого треба уникати деяких речей, щоб не накликати нещастя у майбутньому.
Що не можна робити 13 лютого
- Займатися рукоділлям – притягнете невдачі.
- Міняти зачіску – це може призвести до неприємностей.
- Вживати нецензурну лексику і сваритися — можна притягнути негативну енергію в дім.
- Робити великі покупки – рік може бути фінансово нестабільним.
Народні прикмети 13 лютого
- Хмарний і похмурий день — буде пізня весна з негодами.
- Мороз без снігопаду — чекайте на спекотне та посушливе літо.
- Сніг тане чи зовсім зник – весна буде теплою.
У кого іменини 13 лютого
Сьогодні іменини відзначає Василь, Віра, Володимир, Анна, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана та Тимофій.
Свята та події 13 лютого
- Всесвітній день радіо (World Radio Day)
- Міжнародний день презерватива (International Condom Day)
- День жіночої дружби (День подруг)
- Міжнародний день "На роботу на велосипеді" (International Winter Bike to Work Day)
- Міжнародний день любові до себе (International Natural Day)
- День інтернет-друзів (Internet Friends Day)
В Україні існує безліч сімейних свят. Раніше ми вже розповідали про те, коли у 2026 році відзначають День дідуся.