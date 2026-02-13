Трамп псує настрій? На нових фото з першою леді США помітили дивну деталь

Є щонайменше три таких знімки

На більшості спільних фото президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії можна побачити, що перша леді має один й той самий вираз обличчя — незадоволений. При цьому на інших публічних заходах без голови Білого дому вона радо посміхається.

Відповідне впадає в око і на нещодавно опублікованих фото. Зауважимо, що не можна відкидати той факт, що перша леді просто намагається, так би мовити "тримати обличчя" у присутності Трампа та бути серйозною.

Щоправда, на фото це виглядає так, ніби вона чимось незадоволена чи подекуди навіть зла. Наприклад, як на знімку зі світової прем'єри фільму Amazon MGM Studios "МЕЛАНІЯ" 29 січня 2026 року у Вашингтоні. Проте якщо взяти кілька знімків з публічних заходів у лютому, де вона була без Трампа, ситуація кардинально відмінна.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

До прикладу, у Бетесді, штат Меріленд 11 лютого дружина президента США відвідала дітей, які проходять лікування в Національних інститутах здоров'я (NIH). Її візит був присвячений Дню закоханих. Однак в очі впадає не тільки вишуканий та елегантний стиль першої леді, а те що вона щиро посміхається, коли спілкується з людьми. Правду кажучи, знайти фото з початку нового строку президентства Трампа, де пані Меланія так щиро радіє, досить важко.

Меланія Трамп посміхається. Фото: Getty Images

Також є ще один знімок, де перша леді посміхається та має щасливий вигляд. Йдеться по зустрічі в Блакитній кімнаті Білого дому 4 лютого 2026 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Меланія Трамп спілкувалась з Кітом Сігелом (ліворуч) та Авівою Сігел (праворуч). Відомо, що Кіт Сігел, громадянин США, який був звільнений з полону ХАМАС 1 лютого 2025 року після 484 днів перебування в полоні. Авіва Сігел також була в полоні та звільнена в листопаді 2023 року.

Кіт Сігел, Меланія Трамп та Авіва Сігел. Фото: Getty Images

