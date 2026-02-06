Фреймут носить "таємний" годинник за більш ніж 100 тис грн: у чому його особливість

У мережі обговорюють дорогий годинник телеведучої

Популярна українська телеведуча та експертка з етикету Ольга Фреймут, яка під час війни перебралася жити за кордон і лише іноді приїжджає до України, завжди була відома бездоганним стилем. Так і аксесуари телезірка підбирає відповідні. У мережі обговорюють незвичайний годинник Фреймут.

На сторінці "cats_and_watches " у соцмережі Threads опублікували фото Ольги з відомим художником Іваном Марчуком. На ньому телеведуча позує з тим самим годинником бренду Chanel за 3 480 євро (близько 177 тисяч гривень).

Особливість цього годинника, як стверджує автор, у тому, що в ньому поєднуються дві ідеї — годинника і браслета.

Українська телеведуча носить Chanel Code Coco за 3480 євро. Чому ця модель цікава? Один з перших наручних годинників був саме жіночими моделями, інтегрованими в браслети. Самі по собі годинники були скоріше елементом декору, ніж пристроєм розповів автор посту

За його словами, у 1920-х роках, коли наручний годинник увійшли в моду, популярним став стиль арт-деко. Відповідно в цьому аксесуарі видно строгу геометрію форм. Модель Ольги Фреймут Chanel Code Coco є поєднанням цих двох ідей.

