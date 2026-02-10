Вона буде у захваті. Три небанальні, але практичні ідеї подарунків для дружини на День закоханих

У День святого Валентина всі жінки чекають на подарунки та увагу

День святого Валентина — свято, яке відзначається 14 лютого та присвячене всім закоханим. Цього дня пари освідчуються одне одному у коханні, обмінюються подарунками та валентинками. Напередодні Дня закоханих саме час подбати про подарунок для другої половинки.

"Телеграф" розповідає про три ідеї небанальних, але практичних подарунків, від яких буде в захваті ваша дівчина чи дружина.

Що подарувати коханій на День Валентина?

Якщо хочете порадувати дружину приємним подарунком, який вона сама собі, швидше за все, не придбає, ці ідеї для вас. Це не банальні презенти, якими вона дійсно буде користуватися і дякувати вам, пише Wirecutter.

Шовкова наволочка

Це може виглядати дивно для вас як для чоловіка, проте жінка точно оцінить такий подарунок. Натуральний шовк дуже корисний для шкіри та волосся матеріал. Вона буквально проходитиме б’юті-процедуру прямо під час сну на такій наволочці. Тож це турбота про її комфорт і красу. Красиво запакуйте шовкову наволочку і додайте до неї ще й гарний букет.

Масажер для шиї та плечей з підігрівом

Відмінним подарунком для працюючої дружини стане практичний та небенальний масажер для шиї та плечей, чудово, якщо він буде з ефектом підігріву. Якщо ваша дружина сильно втомлюється до вечора, невеликий масаж стане її улюбленим ритуалом наприкінці дня. Гарний роликовий масажер реально знімає м’язову напругу. Це як особистий масажист, який завжди доступний.

Ланч-бокс з підігрівом або термочашка преміум-класу

Сучасні технології спрощують життя чоловікам, коли постає питання про подарунки коханій жінці. Якщо ваша кохана часто бере їжу з собою на роботу або любить пити каву/чай на ходу, стильний ланч-бокс з підігрівом або модна термочашка точно порадують її в День Валентина. Є класні моделі ланч-боксів, які працюють від USB або розетки – їжа завжди буде теплою без мікрохвильової печі. Або виберіть дійсно якісну термочашку, яка тримає температуру годинами і не протікає в сумці.

Раніше "Телеграф" розповідав, до чого вам сниться ваша робота? Дізнайтеся, що це означатиме і чи варто боятися.