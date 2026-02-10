Майже рік проходила лікування: від чого померла зірка "Сам удома" Кетрін О’Хара

Акторка боролася з онкологією, але померла з іншої причини

У суботу, 31 січня, стало відомо про смерть 71-річної канадської актриси Кетрін О’Хара. Вона відома за ролями у серії фільмів "Сам удома" та в серіалі "Шіттс-Крік". Нині ж з’явилася інформація про причини смерті актриси.

Як пише ВВС, у свідоцтві про смерть, виданому в США, зазначено, що Кетрін О’Хара померла від тромбоемболії легеневої артерії. Однак, крім тромбу в легенях, у документі як хронічна причина смерті зазначений рак прямої кишки.

Наголошується, що актриса проходила лікування від онкологічного захворювання з березня 2025 року. А померла раптово через тромб у легенях.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що акторська кар’єра Кетрін О’Хари тривала близько п’яти десятиліть. Вона починала як актриса у канадському комедійному скетч-шоу Second City Television, за яке вона здобула свою першу премію "Еммі". Однак на весь світ прославилася завдяки ролі мами Кевіна у серії різдвяних фільмів "Сам удома".

Фото: Getty Images

Крім того, Кетрін знялася в таких фільмах, як "Після роботи", "Бітлджус", "Американська сімейка", "Люблю твою дружину" та безлічі інших. Загалом у її доробку було понад 120 ролей у повнометражних фільмах.

Фото: Getty Images

