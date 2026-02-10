Коломойському не дозволили перетворювати суд на шоу – експерт

Блогер вважає, що рішення суду безпосередньо пов'язане із поведінкою бізнесмена під час засідань

Ігор Коломойський найближчим часом не зможе створювати інформприводи для роспропаганди та розхитувати країну. Про це написав блогер і медіаексперт Сергій Іванов, коментуючи заборону трансляцій судових засідань у справі олігарха.

"Віднині судові засідання за участю Коломойського — принаймні найближчий час — проходитимуть без трансляції, оскільки матеріали справи можуть містити державну таємницю. Тобто у олігарха нарешті забрали "концертний майданчик", з якого він хитав країну", — зазначає експерт.

Іванов також звертає увагу на обставини, за яких трансляцію припинили, та пов’язав це з поведінкою Коломойського в залі суду.

"Характерно, що трансляцію закрили не на рівному місці, а коли ІВК, почав погрожувати суду, перебивати та влаштовувати свої фірмові "кофейні" стендапи. Так, тепер пов’язаних з ІВК інформаційних приводів поменшає", — зазначив він.

Експерт застеріг суспільство від романтизації вчинків та заяв Коломойського та нагадав обвинувачення, за якими судять підозрюваного.

"Нагадаю пару фактів. Лондонський суд зобов’язав Коломойського та його партнера Боголюбова сплатити державному Приватбанку 3 млрд доларів. Тобто майже 130 млрд гривень "нажартував" ІВК з партнерами. Або Укрнафта, яка роками була збитковою під Коломойським і в 2022 році перейшла до держави, нині сплачує понад 100 млрд до бюджету. А це, на хвилинку, річна пенсія мільйона пенсіонерів. Ось вам і жарти. Тому потрібно було давно відділити шоу від судового процесу. І неважливо, що роблять підсудні аби уникнути відповідальності – танцюють, жартують чи співають арії. Закон повинен працювати", — резюмує Іванов.

Як відомо, Ігоря Коломойського звинувачують, зокрема, у заволодінні коштами "ПриватБанку", легалізації незаконно отриманих коштів (відмиванні грошей), підробці банківських документів, а також в організації замаху на вбивство директора юридичної компанії. США також звинувачують його у відмиванні мільярдів доларів через американські компанії, які купували нерухомість та заводи.