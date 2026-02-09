"Сама на себе не схожа": у мережі обговорюють "нове" обличчя Ірини Білик (фото)

Косметолог опублікувала фото з процедури та викликала бурхливе обговорення

Співачка Ірина Білик відвідала майстра з перманентного макіяжу, щоби поправити свої брови. Тепер "нове" обличчя співачки бурхливо обговорюють у мережі.

Майстер, яка виконувала процедуру з бровами, Юліанна Дружініна опублікувала у Threads фото з Іриною та кадри самої процедури крупним планом. Ці знімки викликали бурхливу реакцію серед користувачів, тому що брови Білик в результаті виглядають не дуже симетрично і навіть "здивовано".

Ось що пишуть люди у коментарях:

Чому Ірина стає все більше схожою на Аліну Гросу?

Щось вони між собою не подружилися.

Ірина виглядає трохи здивованою результатом.

Коли майстри зрозуміють і почнуть пояснювати клієнтам, що спочатку краще вивести оту сіро-синю гидоту, а потім гарно без перекриттів зробити новий перманент.

О, знайоме імʼя. Було в мене пудрове напилення чудовими пігментами Юліанни. 4 роки я виводжу це, скільки тисяч вже ввалила, а брови все ще жовтуваті.

Вибачте, але я думала що майстер такого рівня точно знає про барʼєрний захист. Та і в загалі клієнт в шапці, на процедурі що порушує цілісність шкіри.

Сама на себе не схожа.

Сьогодні вони перекривають брови, а що буде завтра? Блокпост на носі?

І вона дала згоду на публікацію таких жахливих фото? Якби це не Білик, ви б ніколи не перекривали цей жах. 3. Чому ви не пояснили, що спочатку видалення та ще й не одне?

Перекривати сині брови — це неповажати саму себе і зіпсувати обличчя клієнтові.

