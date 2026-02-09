Рус

"Сама на себе не схожа": у мережі обговорюють "нове" обличчя Ірини Білик (фото)

Галина Струс
Ірина Білик зробила собі нові брови Новина оновлена 09 лютого 2026, 09:18
Ірина Білик зробила собі нові брови. Фото https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Косметолог опублікувала фото з процедури та викликала бурхливе обговорення

Співачка Ірина Білик відвідала майстра з перманентного макіяжу, щоби поправити свої брови. Тепер "нове" обличчя співачки бурхливо обговорюють у мережі.

Майстер, яка виконувала процедуру з бровами, Юліанна Дружініна опублікувала у Threads фото з Іриною та кадри самої процедури крупним планом. Ці знімки викликали бурхливу реакцію серед користувачів, тому що брови Білик в результаті виглядають не дуже симетрично і навіть "здивовано".

Ірина Білик фото

Ось що пишуть люди у коментарях:

  • Чому Ірина стає все більше схожою на Аліну Гросу?
  • Щось вони між собою не подружилися.
  • Ірина виглядає трохи здивованою результатом.
  • Коли майстри зрозуміють і почнуть пояснювати клієнтам, що спочатку краще вивести оту сіро-синю гидоту, а потім гарно без перекриттів зробити новий перманент.
  • О, знайоме імʼя. Було в мене пудрове напилення чудовими пігментами Юліанни. 4 роки я виводжу це, скільки тисяч вже ввалила, а брови все ще жовтуваті.
  • Вибачте, але я думала що майстер такого рівня точно знає про барʼєрний захист. Та і в загалі клієнт в шапці, на процедурі що порушує цілісність шкіри.
  • Сама на себе не схожа.
  • Сьогодні вони перекривають брови, а що буде завтра? Блокпост на носі?
  • І вона дала згоду на публікацію таких жахливих фото? Якби це не Білик, ви б ніколи не перекривали цей жах. 3. Чому ви не пояснили, що спочатку видалення та ще й не одне?
  • Перекривати сині брови — це неповажати саму себе і зіпсувати обличчя клієнтові.
Ірина Білик фото

Теги:
#Брови #Косметолог #Ірина Білик