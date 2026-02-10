Рус

Де дешевше купити м'ясо - у "АТБ" чи "Сільпо": різниця в ціні серйозна

Політика продажів у магазинах може впливати на ціноутворення

Ціни на м’ясо в українських супермаркетах можуть суттєво відрізнятися. На це можуть впливати кілька чинників.

"Телеграф" порівняв ціни на м’ясо в "Сільпо" та "АТБ". Для аналізу ми взяли два однакові продукти у двох великих мережах:

  • Свинячий фарш;
  • Свиняче м’ясо для підсмаження.

При порівнянні одразу випливла ключова відмінність політики двох мереж — м’ясо в "АТБ" продається вже запакованим з фіксованими грамівками, що від самого початку може впливати на цінники, тоді як у "Сільпо" цю продукцію можна придбати і на вагу.

Ціни:

Фарш свинячої "Своя Лінія"262 гривні за кілограм — Фарш свинячої з "Сільпо"195 гривень за кілограм.

Ціна на фарш в АТБ
Ціна на фарш в АТБ
Ціна на фарш Сільпо
Ціна на фарш Сільпо

М’ясо для піджарки свиняче "Своя Лінія" — 310 гривень за кілограм — М’ясо для піджарки з " Сільпо " — 219 гривень.

Ціна на піджарку в АТБ
Ціна на піджарку в АТБ
Ціна на піджарку Сільпо
Ціна на піджарку Сільпо

Різниця :

Незважаючи на те що "АТБ" позиціонується, як дискаунтер, у разі м’яса в "Сільпо" закупівля цього продукту обійдеться дешевше на 35-40%.

