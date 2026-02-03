Український воротар Трубін носить дорогий годинник із незвичайного золота: як вони виглядають

Голкіпер засвітив незвичайний аксесуар

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін вважає за краще носити "класичну класику". Кіпер, схоже, колекціонує Rolex.

Що потрібно знати

Кіпер збірній України віддає перевагу Rolex

У колекції воротаря є незвичайний годинник

Трубін нещодавно прославився на весь світ, забивши гол у ворота "Реала"

Блогер cats_and_watches у Threads розповів, що знайшов у відкритих джерелах знімки спортсмена з кількома годинниками Rolex. Вінцем колекції футболіста є годинник Rolex Day-Date 40 мм з рожевого золота.

Відомий український воротар, який нещодавно забив легендарний гол у ворота "Реала", має досить симпатичну колекцію Rolex. Головний, звичайно, – Rolex Day-Date 40 мм із рожевого золота за €50.200 (офіційна ціна). Також Анатолій носить повсякденний варіант – Rolex Datejust 41 на браслеті Jubilee за €11.550. На мою думку, виглядає дуже красиво і вишукано. Cats_and_watches

Годинник Rolex Day-Date 40 мм з рожевого золота офіційно продається за €50.200 (близько 2,5 млн грн).

Анатолій Трубін з годинником Rolex Day-Date 40 мм/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Також у колекції Трубіна є Rolex Datejust 41 на браслеті Jubilee вартістю €11.550 (близько 600 тисяч грн).

Анатолій Трубін з годинником Rolex Datejust 41 на браслеті Jubileethreads.com/@cats_and_watches

Довідка: Рожеве золото — це благородний ювелірний сплав, що складається з чистого золота, міді та невеликої кількості срібла.

Нагадаємо, Трубін у січні 2026 року став героєм дня в Лізі чемпіонів. Воротар у компенсований час забив гол у ворота "Реала" (4:2). Це взяття воріт вивело португальський клуб у плей-оф ЛЧ.

Гол Трубіна перетворив його на зірку мережі. Кіпер став футбольним мемом. До речі, Анатолій відправив романтичний жест дружині, святкуючи гол.