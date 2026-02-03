Український воротар Трубін носить дорогий годинник із незвичайного золота: як вони виглядають
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Голкіпер засвітив незвичайний аксесуар
Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін вважає за краще носити "класичну класику". Кіпер, схоже, колекціонує Rolex.
Що потрібно знати
- Кіпер збірній України віддає перевагу Rolex
- У колекції воротаря є незвичайний годинник
- Трубін нещодавно прославився на весь світ, забивши гол у ворота "Реала"
Блогер cats_and_watches у Threads розповів, що знайшов у відкритих джерелах знімки спортсмена з кількома годинниками Rolex. Вінцем колекції футболіста є годинник Rolex Day-Date 40 мм з рожевого золота.
Відомий український воротар, який нещодавно забив легендарний гол у ворота "Реала", має досить симпатичну колекцію Rolex.
Головний, звичайно, – Rolex Day-Date 40 мм із рожевого золота за €50.200 (офіційна ціна). Також Анатолій носить повсякденний варіант – Rolex Datejust 41 на браслеті Jubilee за €11.550. На мою думку, виглядає дуже красиво і вишукано.
Годинник Rolex Day-Date 40 мм з рожевого золота офіційно продається за €50.200 (близько 2,5 млн грн).
Також у колекції Трубіна є Rolex Datejust 41 на браслеті Jubilee вартістю €11.550 (близько 600 тисяч грн).
Довідка: Рожеве золото — це благородний ювелірний сплав, що складається з чистого золота, міді та невеликої кількості срібла.
Нагадаємо, Трубін у січні 2026 року став героєм дня в Лізі чемпіонів. Воротар у компенсований час забив гол у ворота "Реала" (4:2). Це взяття воріт вивело португальський клуб у плей-оф ЛЧ.
Гол Трубіна перетворив його на зірку мережі. Кіпер став футбольним мемом. До речі, Анатолій відправив романтичний жест дружині, святкуючи гол.