Провокація чи збій? Гелікоптер з Білорусі залетів до України і залишився цілим (фото та карта)

Над Україною радари засікли загадковий вертоліт. Він нібито порушив повітряний простір нашої країни та відлетів до Білорусі.

Про це свідчать дані Airnavradar. Як зазначають системи моніторингового сервісу, 4 лютого вони засікли загадковий політ вертольота, який порушив повітряний простір України. Він нібито залетів до Сумської області.

Гелікоптер над Україною

Подробиці польоту

В Airnavradar вказують, що йдеться про державний транспортний гелікоптер Мі-17, який належить МНС Білорусі. Він летів з Росії до Білорусі вздовж кордону України, однак у якийсь момент нібито порушив повітряний простір нашої країни та залетів до Сумської області, після чого таким же чином вилетів.

Гелікоптер над Україною

Вертоліт EW-601EP МНС Білорусі

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Чому дані про літаки можуть глючити:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Харковом помітили дивний пасажирський літак.