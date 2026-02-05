"Напився і заснув голим": у зрадниці Тодоренко проблеми з російським чоловіком

Телеведуча нещодавно народила чоловікові третього сина

Регіна Тодоренко — відома російська телеведуча українського походження, співачка та актриса, яка зрадила Україну та обрала залишатися у Москві і мовчати про війну. Вона одружена зі співаком Владом Топаловим, з яким народила вже трьох дітей. Однак у цій парі, як виявилось, не все так добре – російський чоловік Тодоренко любить випити.

Регіна та Влад стали героями російського шоу "Пожалуйста, не рассказывай", у ньому вона і розповіла про п’яні витівки чоловіка. За словами телеведучої, одного разу Топалов прийшов додому п’яним і голяка заснув просто на підлозі у передпокої. Першою його виявила няня, яка була шокована тим, що відбувається.

Регіна Тодоренко розповіла про пияцтво чоловіка. Фото: скріншот із відео

Напився і заснув голим у передпокої. А ще поряд з ним була якась калюжа. Я думаю, ну все, у мене чоловік… Я як собака, принюхуюсь, але ніякого запаху нема. А він лежить прямо голий у калюжі розповіла Тодоренко

Регіна Тодоренко навіть показала, як на підлозі лежав її п’яний чоловік. Фото: скріншот із відео

Такі одкровення телезірки викликали бурхливу реакцію у мережі. Багато хто був здивований, що Регіна "виносить сміття з хати" і ганьбить чоловіка такими подробицями їхнього сімейного життя.

Треба ж так не поважати себе, щоб від алкоголіка народжувати та ще трьох, діти все бачать і розуміють.

Яка ганьба! Не соромно про такі речі розповідати?

Так, Владу можна лише поспівчувати — з такою дружиною і ворогів не треба.

Ось вам і зразковий батько трьох синів.

Регіна Тодоренко заявила, що Топалов не дуже часто п’є. Фото: скріншот із відео

Проте, за словами телеведучої, випиває Топалов не часто — раз на 3-4 місяці. І вона нормально до цього ставиться і навіть готує йому на ранок засоби від похмілля і воду, адже йому дуже погано після таких гулянок.

