Прямо під носом російського посольства: де в Лондоні є свій Київ (карта)

Kyiv Road у Лондоні стала символом підтримки України

У Лондоні є шматочок України, який до того ж дратує росіян. У 2023 році частина вулиці британської столиці називається Kyiv Road — Київська вулиця. Перейменували на честь річниці початку повномасштабного вторгнення.

Цікаво, що на перейменованій ділянці вулиці Бейзвотер Роад (Bayswater Road) знаходиться консульський відділ посольства Росії у Великобританії. Щоправда, росіяни на офіційному сайті не вказали зміну назви й зазначають "вхід з Bayswater Rd".

Основний вхід до посольства та резиденція посла знаходяться на перпендикулярній вулиці Кенсингтон Палас Гарденс, загалом комплекс на розі.

Нова табличка / MFA of Ukraine

Місцеві активісти також проводили тут акцію, пофарбувавши частину дороги в синій та жовтий колір так, щоб проїжджаючі машини зробили прапор України. Акція протесту була організована групою Led By Donkeys, яка виступає за соціальні зміни.

Ініціатором перейменування став лідер ради Вестмінстера Адам Хуг та українська громада міста. Зауважте, на карті неподалік є вулиця Москов Роад — вони йдуть паралельно і не перетинаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свій Київ є ще в Канаді. Нью-Київ заселений в тому числі і вихідцями з України, які під час повномасштабного вторгнення допомагають Батьківщині.