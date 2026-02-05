Ні Україна, ні Росія не можуть цього зробити: Кулеба про момент переговорів в Абу-Дабі

На зустрічі обговорювали не тільки питання енергетики

Зараз на переговорах в Абу-Дабі обговорюється багато питань, але навряд чи вони в короткій перспективі приведуть Україну до миру. Адже російський лідер Володимир Путін не готовий поступатись. Ба більше, важливий і той момент, що жодна зі сторін не може визнати, що на переговорах щось не вдається.

Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, росіян та українців однаково цікавлять домовленості сторін з США.

Що треба знати:

На переговорах в Абу-Дабі підіймали питання енергетики, обміну полоненими тощо

Україна має сильну делегацію, яка демонструє наміри нашої країни

Глобального наближення миру наразі немає

"Єдине, що зближує Україну і Росію, що власне полягає в цих переговорах, це те, що жодна зі сторін не може сказати чи дати сигнал про те, що щось на цих переговорах не вдається", — пояснює ексміністр.

Кулеба каже, що на зустрічі в ОАЕ порушували питання щодо енергетики, обміну полоненими та гуманітарних криз. Однак не слід забувати, що росіян дуже цікавить те, які гарантії безпеки Україна отримає від США та Європи.

"Це добре, що ця розмова є. Це добре, що у нас там нормальна сильна делегація. Це добре, що є делегація від Росії, яка показує, що це теж серйозні люди, а не клоуни", — додає ексміністр.

Однак погано, на його думку, те, що наразі ця розмова не наближає Україну до миру чи перемир'я. Вона дозволяє уточнити, відкласти деякі питання в бік, але глобальних змін немає.

"Чому? Тому що Путіну все подобається. Він дивиться на результати останнього удару. Нащо йому припиняти вогонь, якщо він так вдало і добре все розвалює?" — додає Кулеба.

При цьому президент США Дональд Трамп не те що ігнорує атаки, а навпаки — хвалить Путіна. Каже, що він "хороший хлопець, який виконує свої обіцянки". Однак переговори у будь-якому разі продовжаться і так має бути.

"Просто ще не настав момент, коли змінилася мотивація в Росії і створилися умови для досягнення домовленості", — резюмував ексміністр.

