Навіщо локомативам тонни піску і чому через нього можуть "зникати" потяги

Безпека залізничного руху сьогодні прямо залежить від звичайного піску, який локомотиви возять у собі цілими тонами

У поїздах використовується велика кількість різноманітних механізмів і систем, які забезпечують їхню роботу, рух і гальмування. Одна з таких — "пісочниця", адже саме від неї часто залежить, чи зможе багатотонний склад взагалі зрушити з місця.

"Телеграф", посилаючись на дані iXBT.com, розповість, навіщо у поїздах пісок. Спеціальна система подачі піску під колеса локомотива, є дуже серйозним і важливим елементом конструкції, пише ресурс.

Пісок потрібен для будь-якого рухомого складу, він використовується для істотного збільшення коефіцієнта зчеплення між колесами поїзда і рейками, по яких він рухається. Поданий в потрібний час пісок, запобігає виникненню боксування колісних пар, тобто різкої втрати зчеплення між поверхнями, що труться, при збільшенні тяги локомотива.

"Пісочниця" у поїздах

Боксування може бути небезпечним не тільки для коліс і рейок поїзда, але і, наприклад, для електродвигуна електровоза за рахунок різкого збільшення його обертів. Щоб запобігти цьому, кожен локомотив обладнаний спеціальними резервуарами, які вміщують від однієї до кількох тонн ретельно просушеного кварцового піску.

Коли сталеві колеса зустрічаються з вологою або обледенілою рейкою, навіть найпотужніший електровоз може безпорадно застрягти. Коефіцієнт тертя падає настільки, що починається "боксування" — колеса шалено крутяться на місці, що загрожує серйозним пошкодженням двигунів. Щоб запобігти цьому, кожен локомотив обладнаний спеціальними резервуарами, які вміщують від однієї до кількох тонн ретельно просушеного кварцового піску.

Колеса потяга

За командою машиніста цей запас піску під тиском до 9 атмосфер вистрілює через форсунки прямо в точку контакту металу з рейкою. Це миттєво створює необхідне зчеплення, проте використання системи потребує ювелірної точності. Якщо пісок вкриє рейки під усіма колесами одночасно, він спрацює як ізолятор і перерве електричний сигнал, за допомогою якого диспетчер бачить поїзд. У такий момент склад буквально перетворюється на "привида", що створює ризик зіткнення з іншим потягом.

У нових моделях локомотивів, таких як General Electric TE33AS "Тризуб" або електровозах Alstom, які плануються до постачання, система подачі піску повністю інтегрована в бортовий комп'ютер:

Сенсори буксування: комп'ютер автоматично фіксує різницю у швидкості обертання коліс і рейок.

комп'ютер автоматично фіксує різницю у швидкості обертання коліс і рейок. Автоматична подача: система сама вмикає форсунки пісочниць без участі машиніста, дозуючи кількість піску залежно від сили тертя.

система сама вмикає форсунки пісочниць без участі машиніста, дозуючи кількість піску залежно від сили тертя. Імпульсний режим: пісок подається короткими порціями, що значно економить його запаси.

