Можно быть министром и без Rolex: какие часы носит глава украинского спорта Бедный (фото)

Высокопоставленный украинский чиновник выбирает бюджетные марки

Министр молодежи и спорта Украины удивил выбором наручных часов. Спортивный функционер появлялся на публике с бюджетными аксессуарами.

Что нужно знать

Бедный возглавил украинский спорт в сентябре 2024 года

Матвей носит бюджетные часы

Министр был замечен с часами из фильма "Интерстеллар"

Об этом сообщил блогер cats_and_watches в Threads. Он отметил, что украинским чиновникам следует поучиться у Бедного, какие часы носить.

Матвей Бедный носит две классные модели: Seiko Sumo и Hamilton Murph. Sumo – это массивный (45мм) и прочный механический дайвер с ISO сертификацией, а Murph известен тем, что впервые появился в "Интерстелларе", а затем, по просьбе фанатов, был выпущен в реальной жизни. Видите, оказывается, можно быть министром без Rolex. cats_and_watches

На публичных мероприятиях Бедный был замечен в часах Seiko Sumo за 43900 грн.

Матвей Бедный с часами Seiko Sumo

Кроме того, министра видели с часами Hamilton Murph за 59250 грн. Этот хронометр был ключевым символом сюжета в фильме "Интерстеллар". Изначально часы были созданы специально для съемок картины, но из-за высокой популярности Hamilton выпустила аксессуар в серийное производство.

Матвей Бедный с часами Hamilton Murph

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носит герой Лиги чемпионов Анатолий Трубин. Вратарь лиссабонской "Бенфики" (Португалия) и сборной Украины по футболу предпочитает носить "классическую классику" и коллекционирует Rolex.