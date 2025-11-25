Роналду насправді 28 років: "дані не брешуть"
Ідеальна форма португальця підтверджена наукою
Форвард "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився дослідженням, згідно з яким його біологічний вік становить 28,7 років. КріРо у 2025 році відсвяткував 40-річний ювілей.
Що потрібно знати:
- Біологічний вік 40-річного Роналду дорівнює 28 рокам
- 40-річний КріРо нещодавно забив свій 954-й гол у кар’єрі
- Форвард хоче виступити на ЧС-2026
Відповідним дослідженням Роналду поділився на своїй сторінці у соцмережі Х. Кріштіану опублікував дані компанії Whoop, яка займається виробництвом професійних фітнес-трекерів.
За даними Whoop, біологічний вік 40-річного Роналду становить 28,7 років. Сам португалець коротко прокоментував цю інформацію.
Дані не брешуть.
Додамо, що 40-річний Роналду продовжує радувати вболівальників величезною кількістю голів. У сезоні 2025/26. Кріштіану вже набив 11 голів у 12 іграх на клубному рівні. Нещодавно Роналду відвідав із візитом президента США Дональда Трампа. Після цього Кріштіану забив один зі своїх найкращих голів у кар’єрі. Нагадаємо, у серпні 2025 року CR7 зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. КріРо довго відкладав цей момент.