Роналду насправді 28 років: "дані не брешуть"

Ідеальна форма португальця підтверджена наукою

Форвард "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився дослідженням, згідно з яким його біологічний вік становить 28,7 років. КріРо у 2025 році відсвяткував 40-річний ювілей.

Що потрібно знати:

Біологічний вік 40-річного Роналду дорівнює 28 рокам

40-річний КріРо нещодавно забив свій 954-й гол у кар’єрі

Форвард хоче виступити на ЧС-2026

Відповідним дослідженням Роналду поділився на своїй сторінці у соцмережі Х. Кріштіану опублікував дані компанії Whoop, яка займається виробництвом професійних фітнес-трекерів.

За даними Whoop, біологічний вік 40-річного Роналду становить 28,7 років. Сам португалець коротко прокоментував цю інформацію.

Дані не брешуть. Кріштіану Роналду

Як грає Роналду у сезоні 2025/26

Додамо, що 40-річний Роналду продовжує радувати вболівальників величезною кількістю голів. У сезоні 2025/26. Кріштіану вже набив 11 голів у 12 іграх на клубному рівні. Нещодавно Роналду відвідав із візитом президента США Дональда Трампа. Після цього Кріштіану забив один зі своїх найкращих голів у кар’єрі. Нагадаємо, у серпні 2025 року CR7 зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. КріРо довго відкладав цей момент.