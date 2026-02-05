Потепління, а потім різкий мороз до -16: коли Кіровоградщині готуватись до температурних гойдалок
У регіоні потеплішає на вихідних
Найближчим тижнем, до 11 лютого, погода в Олександрії, Кіровоградської області, буде нестійкою та контрастною. Синоптики попереджають про короткочасне потепління з відлигою, яке пізніше зміниться різким і відчутним похолоданням.
Згідно з прогнозом "Sinoptik", на вихідних температура може піднятись до +2 градусів. Детальніше про погоду написав "Телеграф".
Прогноз погоди для жителів Олександрії
На початку тижня, у четвер та п’ятницю, в Олександрії збережеться зимова погода з невеликим снігом, хмарністю та температурою до -8 °C вночі і до -5 °C вдень, на дорогах можливе утворення ожеледі.
У суботу очікується різке потепління. Вдень температура підніметься до +2 °C, але вночі опуститься до -2 градусів. Прогнозується мокрий сніг та дощ. У неділю повітря може охолонути до близько 0 °C вдень і -4 °C вночі.
На початку нового тижня прийде сильне похолодання: у понеділок температура впаде до -12 °C вночі та -7 °C удень, а вівторок буде ще холоднішим — до −16 °C вночі і -6°C удень, опадів майже не буде. У середу температура трохи підвищиться до -1 °C удень та -10 вночі.
