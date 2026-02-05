Кого боїться Путін та чи піде Україна на компроміс. Головні заяви зі свіжого інтерв'ю Зеленського

Президент відповів, за скільки РФ може окупувати Донеччину

Єдиний кого по-справжньому боїться лідер Росії Володимир Путін — це президент США Дональд Трамп, але навіть його він не слухає. Білий дім хоче завершити війну в Україні компромісом, але поступок щодо суверенітету держави не буде.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde. "Телеграф" зібрав головні тези українського лідера.

Головні заяви Зеленського:

Путін боїться тільки Дональда Трампа, тому Трамп не може прийняти всі його умови.

тому Трамп не може прийняти всі його умови. Трамп знає, що має важелі впливу на Росію через економіку, санкції та поставки зброї. Президент США хоче завершити цю війну шляхом компромісу. Ми підтримали ці пропозиції, але компромісу щодо власного суверенітету бути не може.

Ми вдячні європейцям, вони наші партнери, вони нам дуже допомогли. Але Путін, на жаль, їх не боїться.

Росіянам знадобиться щонайменше 2 роки, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримаються. Їм доведеться покласти ще 800 тисяч трупів.

але вони так довго не протримаються. Їм доведеться покласти ще 800 тисяч трупів. Втрати України у цій війні складають 55 тисяч загиблих. Однак велика кількість людей — зниклі безвісти.

Однак велика кількість людей — зниклі безвісти. Я сподіваюсь, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік.

З початку цієї війни росіяни "не здобули жодної перемоги".

Якщо ми програємо війну, ми станемо частиною Росії, ми просто втратимо незалежність нашої країни.

РФ кілька разів намагалася мене вбити, але я не боюся, я звик, це частина мого життя.

