Дівчата знаходять, чоловіки — ні: картинка-загадка віруситься в Threads, випробуйте свою уважність

Багато хто вже перевірив себе

У мережі з’явилася кумедна картинка, на якій користувачам пропонують знайти ножиці, заховані серед інших предметів. Що цікаво, багато дівчат справляються всього за кілька секунд, тоді як багато чоловіків кажуть, що не можуть їх помітити.

Відповідне фото було опубліковано у соціальній мережі Threads. Публікація швидко набрала популярності і користувачі діляться своїми результатами, дивуючись, мозок сприймає одну й ту саму візуальну задачу.

Картинка виглядає дуже просто, але через велику кількість предметів відшукати саме ножиці для багатьох стає непростим завданням.

Нижниці на фото. Threads

Судячи з коментарів дівчат, їм знадобилося лише кілька секунд, щоб знайти ножиці на фотографії. А деякі чоловіки пишуть, що зовсім не бачать їх.

"Одразу знайшла. Чоловіку показала, сказав, що їх там немає"

"Знайшла їх за кілька секунд"

"Ви ніколи не здогадаєтеся, яка стать людини, що зараз відповідає з цієї сторінки. Але ножиці досі не знайдені"

Така різниця у результатах може бути пов’язана з особливостями сприйняття деталей, уваги та звичками до пошуку дрібних об’єктів.

Зараз картинка активно поширюється соцмережами та месенджерами, і багато хто вже встиг перевірити себе: хто ж з них знайде ножиці швидше — жінки чи чоловіки. А чи ви змогли їх помітити одразу?

Нижче буде опубліковано розгадку.

Ножиці відмічені червоним на фото

