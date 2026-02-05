Знищені кладовища і тисячі поховань: темна сторона ботсаду в Києві

Надгробки та людські кістки досі знаходять на території однієї з найпопулярніших локацій

Відвідувачі Київського ботсаду буквально ходять по кістках. На місці де звели один з найпривабливіших туристичних об'єктів столиці було аж три некрополі.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка в Києві заснували у 1935 році, а активно почали розвивати — з 1945. Він межує з Видубицьким монастирем, який нараховує майже тисячоліття історії. На території, яка була поруч ховали як монахів, так і просто киян. Погост тут існував щонайменше з 15 століття. Та старі могили ніхто не приводив до ладу, тож лиш де-не-де в заростях можна зустріти металеві хрести чи залишки надмогильних плит.

Металевий хрест неподалік монастиря/ Джерело: Скріншот відео kazhan.kyiv

Поруч розташовувалися й монастирські поховання Свято-Троїцького Іонинського монастиря, заснованого у 19 столітті. Деякі надгробки, зокрема плити зі зображеннями черепів і кісток, досі збереглися.

Знищене Звіринецьке єврейське кладовище

Найменш відомим, але найбільш масштабним, було Звіринецьке єврейське кладовище, засноване наприкінці 18 століття. Воно займало понад 2 гектари й містило до 20 тисяч поховань. Тут були поховані відомі рабини, меценати та представники єврейської еліти Києва.

Мапа 1894 року, де відображене розташування цвинтаря/ Джерело: jewish.org.ua

У 1930-х роках радянська влада стерла з лиця столиці цей цвинтар. Надгробки розбивали на щебінь і використовували для облаштування терас, доріжок і декоративних елементів ботсаду. Частину з них можна й сьогодні побачити — як сходи, кам’яні підпірки або ландшафтні брили з фрагментами написів івритом.

Сходинки викладали з надгробних плит/ Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

За словами заступника директора ботсаду Миколи Шумика, некрополь відновлювати не планують, попри те, що в 2019 році виявляли нові фрагменти людських кісток і надгробків. Єврейська громада стверджує — жодних перепоховань не проводилося. Це означає, що рештки тисяч людей і досі залишаються в землі.

Залишки надгробків/ Джерело: jewish.org.ua

