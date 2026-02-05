Від простачки до королеви: як виглядала і чим займалася Джорджина до зустрічі з Роналду (фото)

Він закохався в неї з першого погляду і зробив своєю королевою

Кріштіану Роналду — всесвітньо відомий футболіст, який має мільярд підписників в Instagram. Цього дня, 5 лютого, він відзначає день народження – йому виповнився 41 рік. Поруч із зіркою футболу останні 10 років його вірна супутниця — Джорджина Родрігес, в яку він закохався з першого погляду.

"Телеграф" розповідає, що відомо про обраницю Кріштіану Роналду, яка із простої дівчини-продавця перетворилася на справжню королеву краси.

Джорджина Родрігес. Фото: Getty Images

Джорджина Родрігес — що про неї відомо

Джорджина Родрігес народилася 27 січня 1994 року в Буенос-Айресі, зараз їй 32 роки. У ранньому дитинстві вона разом із матір’ю та сестрою переїхала до Іспанії, до провінції Уеска. Там вона встигла попрацювати офіціанткою, а також працювала нянею в Англії, щоб вивчити англійську мову.

Джорджина Родрігес у дитинстві. Фото: відкриті джерела

Джорджина Родрігес в юності. Фото: відкриті джерела

Подорослішавши, дівчина переїхала до Мадриду, щоб стати моделлю та танцівницею. Однак життя в столиці для молодої дівчини виявилося несолодким, їй доводилося винаймати скромну кімнату, яку сама описувала як колишнє підсобне приміщення. Працювала Джорджина продавцем-консультантом у бутіку бренду Gucci.

Джорджина Родрігес до знайомства з Роналду. Фото: відкриті джерела

Саме там у 2016 році відбулося фатальне знайомство зі світовою зіркою футболу. Як згадував потім сам Роналду, коли він зайшов у бутік Gucci за покупками, то з першого погляду закохався у Джорджину, котра була продавцем-консультантом. Вона також пізніше поділилася, що відчула збентеження і "метелики у животі", коли побачила Кріштіану.

Джорджина Родрігес працювала продавцем-консультантом у бутіку Gucci. Фото: відкриті джерела

У 2017 році вони вперше з’явилися на публіці, заявивши про себе офіційно, як про пару. Це було на церемонії FIFA Football Awards. З того часу Родрігес зацікавилися папараці і таблоїди, тож їй довелося звільнитися з бутіка. Дівчина почала працювати над створенням власного бренду, а її сторінка в Instagram почала стрімко наповнюватись підписниками, яких зараз уже понад 70 мільйонів.

Джорджина та Кріштіану у 2019 році. Фото: Getty Images

Джорджина народила Кріштіану двох дочок — Алану Мартіну (2017) та Беллу Есмеральду (2022). Також разом із Роналду вони виховують ще трьох дітей, народжених сурогатними матерями.

У 2025 році футболіст зробив обраниці пропозицію руки та серця, подарувавши шикарну обручку з діамантом, а влітку 2026 року, як пишуть таблоїди, пара готується офіційно одружитися.

Джорджина після знайомства з Кріштіану Роналду. Фото: Getty Images

Після знайомства з Роналду життя Джорджини круто змінилося. З простої дівчини-продавця вона перетворилася на справжню королеву краси. Дівчина змінилася і ззовні, підкресливши за допомогою косметологів та пластичних хірургів свою природну красу. А її фото в соцмережах вражають розкішшю та гламуром.

Джорджина та Кріштіану Роналду разом уже близько 10 років. Фото: Getty Images

