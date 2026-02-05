Енергосистема працює на межі: нардеп пояснив, чому екстрені відключення 31 січня можуть повторитися

Енергетики змушені відновлювати систему в авральному режимі

Серйозна проблема в енергосистемі України занурила в темряву кілька областей. Подібне може повторитися.

Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів народний депутат України, голова підкомітету з питань енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. Він також пояснив, чому система нестабільна.

Після того, як російські ракети влучають по об'єктах оператора системи передачі або по підстанціях Укренерго, повертати електропостачання до споживачів потрібно в максимально стислі терміни. Для справжнього відновлення потрібні тижні, а то й кілька місяців. Цього часу немає, тож українські енергетики йдуть на ризик.

Укренерго на тимчасових рішеннях з'єднує енергомережу по лініях електропередач, з'єднує від генерації до споживача, але вже по спрощеній схемі. Це створює певний ризик. Сергій Нагорняк, народний депутат України

Не блекаут. Що відбулось 31 січня

31 січня в Україні сталися масові аварійні відключення електроенергії, які помилково називали блекаутом, але це не так. Відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це викликало каскадний ефект — спрацював автоматичний захист і аварійно відключили електроенергію на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщини, Житомирщині й інших областях та навіть у Молдові, через пов'язаність енергосистем. Довелось розвантажувати українські АЕС.

Блекаут в Києві

Вже за кілька годин ситуація стабілізувалась і світло повернулось в оселі українців. Офіційні причини не названі, однак відомо, що це не кібератака. Серед варіантів — погодні проблеми (морози до -30), зростання споживання, стан системи. Розглядають також можливість диверсії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні через морози, зледеніння, а також постійне вимкнення/увімкнення мережі зросла аварійність. На думку експерта, вона ростиме і далі.