Гроші можуть зникнути, якщо зробити це 14 березня. Що категорично не можна робити цього дня

Тетяна Кармазіна
У церкві моляться. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна дивитися у дзеркало і точити ніж

Цієї суботи, 14 березня, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Венедикта Нурсійського. Також у цей час триває Великий піст 2026.

Венедикт народився близько 480 року у невеликому італійському місті Нурсія. Подорослішавши, він деякий час жив при обителі апостола Петра, після чого пішов у гори, де провів три роки на самоті. Піст і постійна молитва допомогли йому подолати численні спокуси. За переказами, за своє праведне життя він отримав дар творити чудеса.

Згодом до Венедикта почали приходити люди, які хотіли вести таке ж духовне життя поруч із ним. Він організував їм дванадцять громад і поставив на чолі кожної настоятеля. Преподобний також склав монастирський статут, який пізніше став взірцем для багатьох західних монастирів. Помер він у 543 році.

Християни звертаються до святого з молитвами про добробут у сім’ї та зцілення від хвороб. У народі 14 березня присвячували турботі про свійських тварин. Їх особливо ретельно обходили і пригощали найкращим кормом.

Що не можна робити 14 березня

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

  • Брати до рук гострі предмети — на великий скандал.
  • Довго вдивлятись у дзеркало – відбере сили.
  • Колоти дрова, пиляти дерево, точити ножі — до проблем із грошима.

Народні прикмети 14 березня

  • Грім – літо буде багатим на врожай.
  • Горобці купаються — до приходу тепла.
  • Рівень річки не підвищується — до спекотного літа із посухою.
  • Вітер з’явився опівдні, а надвечір посилився — можлива буря.

У кого іменини 14 березня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Венедикт та Ростислав.

Свята та події 14 березня

  • День добровольця в Україні
  • День землевпорядника в Україні
  • Міжнародний день річок (Міжнародний день дій проти гребель)
  • Міжнародний день числа "Пі"

