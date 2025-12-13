Рус

У вазі Усика відбудеться бій століття: перші деталі

Михайло Корнілов
Новина оновлена 13 грудня 2025, 02:05
Ентоні Джошуа, Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі. Фото Getty Images

Цього разу український боксер буде лише глядачем

У суботу, 13 грудня, у світі боксу пролунала сенсаційна новина. Колишні чемпіони світу у важкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) домовилися про поєдинок.

Що потрібно знати

  • Джошуа та Ф'юрі домовилися про поєдинок
  • Супербій заплановано на 2026 рік
  • Обидва боксери проведуть проміжні бої

Про супербій британських гігантів повідомляє The Ring. Цей поєдинок має відбутися у 2026 році та очолить вечір боксу Riyadh Season. Очікується, що обидва боксери проведуть проміжні бої, після чого з’ясують, хто сильніший у рингу.

Джерела повідомили виданню The Ring, що довгоочікуваний поєдинок між колишніми чемпіонами світу у важкій вазі Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа стане головною подією мегатурніру Riyadh Season у 2026 році. До цього бою, як стало відомо The Ring, Ф’юрі та Джошуа планують провести окремі поєдинки в рамках Riyadh Season наступного року.

The Ring

Зазначимо, двобій Джошуа — Ф’юрі з різних причин так і не відбувся, коли обидва британці володіли чемпіонськими титулами. З усім тим це шоу навіть зараз точно збере величезний стадіон і мільйони любителів боксу біля екранів.

Додамо, що AJ зараз готується до грошового поєдинку проти американського блогера Джейка Пола. Підготовка британця проходила у тренувальному таборі Олександра Усика під керівництвом одного з тренерів українського чемпіона. "Циганський король", своєю чергою, завершив кар’єру і зараз перебуває на пенсії.

Додамо, що і Джошуа, і Ф’юрі двічі програвали Усику, який зачистив дивізіон. До речі, "Кіт" готується провести черговий захист титулів у гевівейті. Українець поки що не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".

