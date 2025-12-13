У вазі Усика відбудеться бій століття: перші деталі

Цього разу український боксер буде лише глядачем

У суботу, 13 грудня, у світі боксу пролунала сенсаційна новина. Колишні чемпіони світу у важкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) домовилися про поєдинок.

Що потрібно знати

Джошуа та Ф'юрі домовилися про поєдинок

Супербій заплановано на 2026 рік

Обидва боксери проведуть проміжні бої

Про супербій британських гігантів повідомляє The Ring. Цей поєдинок має відбутися у 2026 році та очолить вечір боксу Riyadh Season. Очікується, що обидва боксери проведуть проміжні бої, після чого з’ясують, хто сильніший у рингу.

Джерела повідомили виданню The Ring, що довгоочікуваний поєдинок між колишніми чемпіонами світу у важкій вазі Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа стане головною подією мегатурніру Riyadh Season у 2026 році. До цього бою, як стало відомо The Ring, Ф’юрі та Джошуа планують провести окремі поєдинки в рамках Riyadh Season наступного року. The Ring

Зазначимо, двобій Джошуа — Ф’юрі з різних причин так і не відбувся, коли обидва британці володіли чемпіонськими титулами. З усім тим це шоу навіть зараз точно збере величезний стадіон і мільйони любителів боксу біля екранів.

Додамо, що AJ зараз готується до грошового поєдинку проти американського блогера Джейка Пола. Підготовка британця проходила у тренувальному таборі Олександра Усика під керівництвом одного з тренерів українського чемпіона. "Циганський король", своєю чергою, завершив кар’єру і зараз перебуває на пенсії.

Додамо, що і Джошуа, і Ф’юрі двічі програвали Усику, який зачистив дивізіон. До речі, "Кіт" готується провести черговий захист титулів у гевівейті. Українець поки що не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".