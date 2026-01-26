Друг України викликав істерику у росіян: деталі скандалу

Колишній хокеїст послідовно виступає проти "російського міра"

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, колишній хокейний воротар Домінік Гашек підтримав Естонію. Напередодні балтійська країна втратила чемпіонат Європи-2026 з фехтування через вплив РФ.

Що потрібно знати

Естонія відмовилася видавати візи "нейтральним" російським фехтувальникам

FIE відібрала у Таллінна Євро-2026 з фехтування

Гашек підтримав Естонію та нарвався на критику з Росії

Відповідний коментар Гашек розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х. Домінік шкодує, що його рідна Чехія під час повномасштабного вторгнення РФ продовжує видавати візи російським атлетам на міжнародні змагання всередині країни.

Додамо, що слова Гашека викликали істерику у Росії. Наприклад, заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев назвав колишнього хокеїста "Бабою-Ягою".

Гашек видав черговий політичний ляп. Баба-Яга проти – ось це про нього. Йому байдуже, що коментувати, головне – виступати проти Росії й робити заяви, що йдуть всупереч із розумом. Зміна місця проведення чемпіонату Європи з фехтування відбулася цілком законно та логічно. Якщо країна не може забезпечити участь всіх спортсменів за будь-якими внутрішніми законами чи принципами, тоді не треба було подавати заявку на проведення. Якщо ти не вмієш виконувати зобов’язання, не берись за цю справу. Міжнародна федерація фехтування вчинила абсолютно правильно, позбавивши Естонію змагань. Дмитро Свищев

Дмитро Свищев/Фото: twitter.com/sportexpress

Дмитро Губернієв, глашатай президента РФ Володимира Путіна, образив естонців, а самого Гашека "направив" до психіатра.

Нехай Домінік Гашек подякує ще Франції, яка замість мудаків з Естонії прийме чемпіонат Європи з фехтування. Гашек – великий воротар і не зовсім здорова ментальна людина, на мій погляд. Йому варто звернутися до естонського психіатра. Очевидно, чеські вже не справляються. Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв/Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Нагадаємо, влада Естонії відмовилася видавати візи російським атлетам, які були допущені на змагання у нейтральному статусі. Після цього Міжнародна федерація фехтування (FIE) перенесла ЧЄ-2026 до Франції. Нещодавно Росія досягла подібного з Польщею.

Зазначимо, Гашек активно виступає проти "російського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ і навіть вимагають, щоб він повернув гроші, зароблені в Росії ще до початку війни на Донбасі.