Друг Украины вызвал истерику у россиян: детали скандала

Бывший хоккеист последовательно выступает против "русского мира"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал Эстонию. Накануне балтийская страна потеряла чемпионат Европы-2026 по фехтованию из-за влияния РФ.

Что нужно знать

Эстония отказалась выдавать визы "нейтральным" российским фехтовальщикам

FIE отобрала у Таллина Евро-2026 по фехтованию

Гашек поддержал Эстонию и нарвался на критику из России

Соответствующий комментарий Гашек разместил на своей странице в соцсети Х. Доминик жалеет о том, что его родная Чехия во время полномасштабного вторжения РФ продолжает выдавать визы российским атлетам на международные соревнования внутри страны.

Добавим, что слова Гашека вызвали истерику в России. К примеру, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал бывшего хоккеиста "Бабой-Ягой".

Гашек выдал очередной политический ляп. Баба-Яга против – вот это про него. Ему все равно, что комментировать, главное – выступать против России и делать заявления, идущие вразрез с разумом. Смена места проведения чемпионата Европы по фехтованию состоялась совершенно законно и логично. Если страна не может обеспечить участие всех спортсменов по каким-либо внутренним законам или принципам, тогда не надо было подавать заявку на проведение. Если ты не умеешь выполнять обязательства, не берись за это дело. Международная федерация фехтования поступила совершенно правильно, лишив Эстонию соревнований. Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев/Фото: twitter.com/sportexpress

Дмитрий Губерниев, глашатай президента РФ владимира Путина, оскорбил эстонцев, а самого Гашека "направил" к психиатру.

Пусть Доминик Гашек поблагодарит еще Францию, которая вместо мудаков из Эстонии примет чемпионат Европы по фехтованию. Гашек – великий вратарь и не совсем здоровый ментально человек, с моей точки зрения. Ему стоит обратиться к эстонскому психиатру. Видимо, чешские уже не справляются. Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев/Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Напомним, власти Эстонии отказались выдавать визы российским атлетам, которые были допущены на соревнования в нейтральном статусе. После этого Международная федерация фехтования (FIE) перенесла ЧЕ-2026 во Францию. Недавно Россия добилась подобного с Польшей.

Отметим, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Кроме того, бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Киеву миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ и даже требуют, чтобы он вернул деньги, заработанные в России еще до начала войны на Донбассе.