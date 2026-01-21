Його загибель змінила футбол: хто такий Еміліано Сала

Аргентинський футболіст загинув в авіакатастрофі

У січні 2019 року у небі над Ла-Маншем розбився приватний літак Piper PA-46 Malibu. На борту був відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Що потрібно знати

Сала загинув в авіакатастрофі 21 січня 2019 року

"Нант" та "Кардіфф Сіті" досі судяться через трагедію

Загибель футболіста змінила підхід клубів до трансферів та перевезень гравців

"Телеграф" розповідає про трагедію, яка назавжди змінила професійний футбол. На жаль, ім’я Еміліано досі спливає в заголовках ЗМІ через судові процеси між валлійським "Кардіфф Сіті" та французьким "Нантом".

Останнє фото Еміліано Сала із гравцями "Нанта"/Фото: instagram.com/emilianosala9

За два дні до трагедії Еміліано офіційно перейшов із "Нанта" до "Кардіфф Сіті" за 15 млн фунтів стерлінгів. Сала успішно пройшов медогляд у Кардіффі, проте вирішив ненадовго повернутися до Нанта, щоб попрощатися з друзями та забрати особисті речі.

Еміліано Сала перейшов до "Кардіфф Сіті"/Фото: instagram.com/emilianosala9

На шляху назад приватний літак із футболістом на борту зник з радарів поблизу Олдерні та маяка Каскетс у районі Нормандських островів.

Олдерні на карті Європи

Англійська пошукова операція у перші дні трагедії плодів не дала. Залишки літака та тіло футболіста виявила вже приватна пошукова операція, яку проспонсували родина Сали, а також низка відомих гравців. Похорон Еміліано відбувся 17 лютого 2019 року в його рідному місті Прогресо (Аргентина) на території клубу "Сан-Мартін", де він розпочинав кар’єру. Тіло пілота Девіда Ібботсона так і не знайшли.

До речі, "Кардіфф Сіті" та "Нант" досі судяться. Валлійський клуб вимагає з французів 100 млн фунтів стерлінгів.

На думку Кардіффа, трансфер Еміліано був організований за участю неліцензованого агента Віллі Маккея, який і організував злощасний рейс приватним літаком. У "Нанті" наполягають, що переходом Сали займався син Віллі Марк Маккей, який має ліцензію для цього, а смерть футболіста сталася через витік чадного газу в літаку та відсутність належної сертифікації рейсу, що ніяк не пов’язано з трансфером.

Нагадаємо, "Кардіфф" виплатив "Нанту" 15 млн фунтів стерлінгів, оскільки юридично трансфер відбувся. Британський клуб заперечує це, намагаючись довести, що "Нант" юридично відповідальний за участь у трансфері заборонених посередників (Віллі Маккей), що спричинило трагедію.

Як грав Еміліано Сала

У будь-якому випадку загибель Еміліано призвела до серйозних змін у юридичній та організаційній структурі футболу, особливо це вплинуло у трансферних питаннях та безпеці перельотів. Трагедія Сали виявила проблему нелегальних "сірих" чартерів у футболі, а також підсвітила хаос у роботі неліцензованих посередників.

