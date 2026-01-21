Рус

Його загибель змінила футбол: хто такий Еміліано Сала

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Еміліано Сала Новина оновлена 21 січня 2026, 15:02
Еміліано Сала. Фото Getty Images

Аргентинський футболіст загинув в авіакатастрофі

У січні 2019 року у небі над Ла-Маншем розбився приватний літак Piper PA-46 Malibu. На борту був відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Що потрібно знати

  • Сала загинув в авіакатастрофі 21 січня 2019 року
  • "Нант" та "Кардіфф Сіті" досі судяться через трагедію
  • Загибель футболіста змінила підхід клубів до трансферів та перевезень гравців

"Телеграф" розповідає про трагедію, яка назавжди змінила професійний футбол. На жаль, ім’я Еміліано досі спливає в заголовках ЗМІ через судові процеси між валлійським "Кардіфф Сіті" та французьким "Нантом".

Останнє фото Еміліано Сала з гравцями Нанта
Останнє фото Еміліано Сала із гравцями "Нанта"/Фото: instagram.com/emilianosala9

За два дні до трагедії Еміліано офіційно перейшов із "Нанта" до "Кардіфф Сіті" за 15 млн фунтів стерлінгів. Сала успішно пройшов медогляд у Кардіффі, проте вирішив ненадовго повернутися до Нанта, щоб попрощатися з друзями та забрати особисті речі.

Еміліано Сала перейшов у Кардіфф Сіті
Еміліано Сала перейшов до "Кардіфф Сіті"/Фото: instagram.com/emilianosala9

На шляху назад приватний літак із футболістом на борту зник з радарів поблизу Олдерні та маяка Каскетс у районі Нормандських островів.

Олдерні на карті Європи

Англійська пошукова операція у перші дні трагедії плодів не дала. Залишки літака та тіло футболіста виявила вже приватна пошукова операція, яку проспонсували родина Сали, а також низка відомих гравців. Похорон Еміліано відбувся 17 лютого 2019 року в його рідному місті Прогресо (Аргентина) на території клубу "Сан-Мартін", де він розпочинав кар’єру. Тіло пілота Девіда Ібботсона так і не знайшли.

До речі, "Кардіфф Сіті" та "Нант" досі судяться. Валлійський клуб вимагає з французів 100 млн фунтів стерлінгів.

На думку Кардіффа, трансфер Еміліано був організований за участю неліцензованого агента Віллі Маккея, який і організував злощасний рейс приватним літаком. У "Нанті" наполягають, що переходом Сали займався син Віллі Марк Маккей, який має ліцензію для цього, а смерть футболіста сталася через витік чадного газу в літаку та відсутність належної сертифікації рейсу, що ніяк не пов’язано з трансфером.

Нагадаємо, "Кардіфф" виплатив "Нанту" 15 млн фунтів стерлінгів, оскільки юридично трансфер відбувся. Британський клуб заперечує це, намагаючись довести, що "Нант" юридично відповідальний за участь у трансфері заборонених посередників (Віллі Маккей), що спричинило трагедію.

Як грав Еміліано Сала

У будь-якому випадку загибель Еміліано призвела до серйозних змін у юридичній та організаційній структурі футболу, особливо це вплинуло у трансферних питаннях та безпеці перельотів. Трагедія Сали виявила проблему нелегальних "сірих" чартерів у футболі, а також підсвітила хаос у роботі неліцензованих посередників.

Раніше повідомлялося, що футбольний матч спричинив міжнародний скандал. Справа дійшла до звинувачень у "застосуванні магії".

Теги:
#Футбол #ФК Нант #ФК Кардіфф Сіті #Еміліано Сала