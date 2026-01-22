Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів збірної України (відео)

Синьо-жовті спробують виграти заповітний трофей

У четвер, 22 січня, чоловіча збірна України з футзалу розпочинає свій шлях на чемпіонаті Європи-2026. Україна має непогані результати у цьому виді спорту, проте перемог на великих турнірах у Синьо-жовтих наразі немає.

Що потрібно знати

13-й чемпіонат Європи з футзалу пройде з 21 січня по 7 лютого 2026 року у Латвії, Литві та Словенії

Збірна України зіграє у групі B

Синьо-жовті претендують на медалі

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на Євро-2026 з футзалу. Додамо, що у прямому етері за іграми ЧЄ-2026 можна стежити на медіаплатформі Megogo.

Збірна України на Євро-2026 з футзалу розпочне свій шлях на турнірі з групової стадії. Українці зіграють у квартеті B разом із Литвою, Вірменією та Чехією. З групи в плей-оф вийдуть 2 найкращі команди.

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на чемпіонаті Європи-2026 з футзалу (оновлюється)

Четвер, 22 січня

17:00. Каунас. Вірменія – Україна

Неділя, 25 січня

17:00. Каунас. Україна – Литва

Середа, 28 січня

20:30. Рига. Чехія – Україна

Склад збірної України на Євро-2026 з футзалу

Воротарі: Іван Бєлімов ("Каспій", Казахстан), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко ("Київ Футзал"),

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – "Євробус", Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько ("Ураган"), Ігор Корсун ("Осасуна Магна", Іспанія), Микола Микитюк ("Рібера Наварра", Іспанія).

Зазначимо, збірна України двічі грала у фіналі Євро та обидва рази програла. На останньому ЧЄ Синьо-жовті дійшли до півфіналу, де грали проти Росії. А в матчі за "бронзу" українці поступилися Іспанії. На ЧС-2024 з футзалу збірна України виграла "бронзу".