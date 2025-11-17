В Україні зарахували унікальний гол без воріт (відео)

Суддівський скандал пролунав у вітчизняному футзалі

У центральному поєдинку 9-го туру української Екстраліги "Атлетік" із Дніпра обіграв "Ураган" з Івано-Франківська. У цьому поєдинку було забито дивовижний гол, який не можна було зараховувати.

Що потрібно знати

"Атлетік" переміг "Ураган" з рахунком 6:2

Перший гол у матчі був забитий, коли ворота були не на своєму місці

Правила говорять, що взяття воріт не можна було зараховувати

Момент потрапив в офіційну трансляцію матчу на YouTube. Про це повідомляє "Телеграф".

На 10-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 дніпряни вийшли вперед. Під час атаки ворота були випадково зсунуті, проте Едуард Нагорний зумів поцілити в них, попри аномальне положення воріт. Після невеликої паузи арбітри Дмитро Дудка та Роман Гейло вказали на центр поля.

Відео гола Нагорного дивитись з 28:40

Згідно з правилами, якщо гравець, що атакує, випадково зсуває або перевертає ворота суперника, гол не зараховується і гра відновлюється вкиданням м’яча. Великого скандалу не сталося — аж надто великою була перевага "Атлетика", проте сам момент викликає питання. До речі, "Атлетик" йде 3-м, а "Ураган" 5-м у турнірній таблиці чемпіонату України.

Турнірне становище команд в українській Екстралізі з футзалу

