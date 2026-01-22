Помер колишній футболіст "Металіста", який воював за Україну

Захисник на полі став захисником батьківщини

Не стало колишнього футболіста "Металіста" Павла Андрєєва. Гравець провів у харківському клубі кілька років.

Що потрібно знати

Павло грав на позиції захисника

Андрєєв завершив кар’єру футболіста у 1998 році

Після початку великої війни проти РФ Андрєєв став захисником України

Андрєєв помер через хворобу, через яку пішов зі Збройних Сил України. Про це повідомляє retrofootballukraine.

Павло раніше служив у Збройних Силах України. Ексфутболіст пішов боронити батьківщину після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Служив Андрєєв у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Андрєєв у 1996 році перейшов у "Металіст" з "Авангарду" (Мерефа). У Харкові Павло зіграв 33 матчі, у яких відзначився одним голом. У січні 1998 року захисник завершив професійну кар’єру.

