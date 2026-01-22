Умер бывший футболист "Металлиста", воевавший за Украину

Защитник на поле стал защитником родины

Не стало бывшего футболиста "Металлиста" Павла Андреева. Игрок провел в харьковском клубе несколько лет.

Что нужно знать

Павел играл на позиции защитника

Андреев завершил карьеру футболиста в 1998 году

После начала большой войны против РФ Андреев стал защитником Украины

Андреев умер из-за болезни, из-за которой ранее ушел из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает retrofootballukraine.

Павел ранее служил в Вооруженных силах Украины. Экс-футболист пошел защищать родину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Известный в харьковском футбольном сообществе защитник (играл за главную команду города в 90-х) с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Родины и воевал в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. В конце прошлого года ушел из войска из-за заболевания, которое и унесло его жизнь. retrofootballukraine

Андреев в 1996 году перешел в "Металлист" из "Авангарда" (Мерефа). В Харькове Павел сыграл 33 матча, в которых отметился одним голом. В январе 1998 года защитник завершил профессиональную карьеру.

Ранее преждевременно ушел из жизни воспитанник закарпатского футбола, футболист и тренер Юрий Чонка. Атакующий полузащитник успел поиграть за ряд украинских команд, включая "Металлист" Харьков.