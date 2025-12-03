Плакало небо: у Києві попрощалися із легендою футболу Володимиром Мунтяном (фото)

Великого футболіста провели в останню путь

У середу, 3 грудня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбулася церемонія прощання з великим українським футболістом Володимиром Мунтяном. Цього дня йшов дощ — саме небо оплакувало легенду футболу.

Що потрібно знати

Володимир помер 1 грудня

3 грудня у Києві легенду провели в останню путь

Поховають великого футболіста на Байковому цвинтарі

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на церемонії прощання з Мунтяном. Її відвідали друзі, близькі, вболівальники та "динамівці" різного віку.

Прощання з Володимиром Мунтяном у Києві/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Прощання з Володимиром Мунтяном у Києві/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мунтян – видатний радянський та український футболіст, який виступав на позиції півзахисника, заслужений тренер України. Майже всю ігрову кар’єру провів у київському "Динамо", кілька матчів зіграв також за столичний СКА. Працював тренером у системі київського "Динамо", тренував низку українських команд, російську "Аланію", мадагаскарську "Косфабу" та збірну Гвінеї.

Мунтян першим із радянських футболістів отримав 7 золотих медалей чемпіонату СРСР (пізніше це досягнення повторив лише Блохін), а загалом мав 11 медалей. Золоті – 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 та 1977, срібні – 1969, 1972, 1973 та 1976(о). Володар Кубка СРСР 1966 та 1974 років, фіналіст – 1973. Володар Кубка кубків та Суперкубка Європи 1975 року. За 13 років у першій клубній команді майстрів київського "Динамо" (14 сезонів, включаючи експериментальні півсезони 1976), провів у всіх турнірах 420 матчів, забив 77 м’ячів, у тому числі в 371 матчі чемпіонату відзначився 70 голами, а в єврокубках провів 32 матчі. У списках "33 найкращих" — вісім разів: №1 (1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975), №3 (1966, 1967). За збірну СРСР зіграв 49 матчів, забив 7 м’ячів. Учасник фінального турніру чемпіонату світу 1970 року, віцечемпіон Європи-1972, бронзовий призер Олімпіади-1976.

Володимир Федорович Мунтян помер 1 грудня у Києві після тривалої хвороби. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про смертельну ДТП, учасником якої був Мунтян.