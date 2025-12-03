Помер загадковою смертю: злети та падіння легенди Харкова Юрія Тарасова

Футбольний самородок народився у невеликому селі під Харковом

Україна подарувала світу чимало спортивних легенд. Одним із таких був радянський та український футболіст Юрій Тарасов.

"Телеграф" розповідає історію великого українського нападника Юрія Тарасова. Майбутня легенда "Металіста" народилася у невеликому селі Борщова під Харковом.

Тарасов — справжній "самородок", вийшов із дворового футболу. На одному із сільських матчів його помітив представник "Металіста", який відправив юнака у фарм-клуб харків’ян "Маяк". Через кілька років юний гравець закріпився вже в основі головної команди міста.

Юрій Тарасов

У "Металісті" Юрій став справжньою легендою. На його рахунку абсолютний рекорд команди:

за кількістю проведених ігор у вищому дивізіоні СРСР — 214

за кількістю забитих м’ячів — 61

за кількістю забитих м’ячів за сезон — 17 (1984)

Юрій Тарасов на командному фото

Тарасов — єдиний харків’янин, який увійшов до списку 100 найкращих бомбардирів радянського футболу. 29 вересня 1984 року в домашньому матчі з бакинським "Нефтчі" Тарасов оформив покер (забив 4 м’ячі) — єдиний в історії команди.

Після "Металіста" Юрій встиг пограти в Ізраїлі, Польщі та Україні. Завершив кар’єру гравця Тарасов у "Металісті" у сезоні 1993/94.

Юрій Тарасов під час гри

На жаль, знайти себе поза професійним футболом Юрій не зумів. Напевно, на це вплинуло те, що дружина та дочка залишилися в Ізраїлі, але головною проблемою стало зловживання алкоголем. Відомий у минулому харківський футболіст Володимир Лінке згадував про Тарасова.

Він пропивав усе, що заробляв. Якось зустрілися, просиділи до шостої ранку. Я йому намагався пояснити, що життя не скінчилося, що є донька… І я не один. Все-таки не повинен чоловік так чинити. Йому давали шанс — брали у "Металіст", але, на жаль, він не зміг ним скористатися. Володимир Лінке

Юрій Тарасов із Кубком

Загадкова смерть

У березні 2000 року Тарасов зник. Знайшли Юрія мертвим на горищі будинку, де він мешкав, проте в іншому під’їзді. На потилиці був слід від удару по голові. Ходили чутки, що футболіст став жертвою квартирних аферистів, які "полювали" за самотніми людьми, які страждають на алкоголізм. Не виключено, що його було вбито або навмисно кинуто у безпорадному стані, що призвело до загибелі, проте офіційне слідство слідів криміналу не побачило.

Поховали великого футболіста у рідному селі.

Табличка на могилі Юрія Тарасова

