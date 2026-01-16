У Росії почалася істерика після рішення Латвії щодо Олімпіади

Перед Олімпіадою спалахнув новий міжнародний скандал

Перший заступник голови комітету з фізичної культури та спорту Державної думи РФ Дмитро Свищев зібрався позиватися до влади Латвії. Справа в тому, що Олімпійський комітет Латвії випустив рекомендації для своїх спортсменів, які наказують уникати будь-яких контактів із росіянами на Іграх-2026 в Італії.

Латвія закликала спортсменів уникати контактів із росіянами та білорусами на Олімпіаді-2026

У РФ це рішення спровокувало бурхливу реакцію

Депутат Держдуми Свищев загрожує Латвії судом

Відповідний коментар Свищева наводить "Матч ТБ". Дмитро навіть погрожує Латвії Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ). Примітно, що Росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ 16 вересня 2022 після виключення з Ради Європи.

Я не маю наміру залишати це без відповіді. Я готую звернення до Європейського суду з прав людини на Олімпійський комітет Латвії для захисту інтересів російських спортсменів, права яких грубо порушені цими рекомендаціями. Якщо у Латвії забули, що таке права людини, ми їм нагадаємо через міжнародні правові механізми. Ми також надішлемо офіційні запити до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою дати правову оцінку цим скандальним вказівкам та вжити заходів до тих, хто намагається перетворити спортивні майданчики на арену політичних провокацій. Дмитро Свищев

Дмитро Свищев/Фото: t.me/sdatoday

Рішення Латвії викликало справжню істерику у РФ. Росіяни звинувачують Латвію у "русофобії".

А що тут характеризувати? Так, все роблять для того, щоб не було спілкування, в наказному порядку навіть. Усі ці рішення вже поза свідомості. Для чого вони це роблять? Мабуть, є у них якийсь задум. Та й з ким там фотографуватись нашим? У них хоч один спортсмен є, який може хоч якусь цінність являти собою? Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов

Володимир Путін та В’ячеслав Фетісов/Фото: Getty Images

Що тут сказати? Ідіотизм та русофобія в дії. Залишається лише пошкодувати спортсменів Латвії, яким доведеться контролювати своє спілкування. Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Світлана Ішмуратова

Світлана Ішмуратова/Фото: Getty Images

Це політика їхньої держави, закріплена на законодавчому рівні. Спортсмени із російським паспортом не мають права змагатися на території Латвії. Через це, наприклад, наші саночники та бобслеїсти не поїхали до Латвії на етапи Кубка світу. Вони (латвійці) відпрацьовують порядок денний своєї країни. Вважаю, що у спорті це неприйнятно. Ми всі знаходимося в одному об’єкті спорту, в одній роздягальні, але це їхнє право. Президент Федерації бобслею Росії Анатолій Пегов

Анатолій Пегов/Фото: rusbob.ru

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Національний олімпійський комітет (НОК) України опублікував рекомендації для українських атлетів на літні Ігри. Серед основних рекомендаційних положень було утриматися від прямих контактів із представниками країн-агресорів.