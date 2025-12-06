Рус

У Росії заговорили про велику історичну помилку

Михайло Корнілов
Володимир Путін та Владислав Третьяк Новина оновлена 06 грудня 2025, 17:24
Володимир Путін та Владислав Третьяк. Фото kremlin.ru

У мережі не згодні з думкою колишнього хокеїста

Триразовий олімпійський чемпіон, президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк висловився про усунення збірної РФ з хокею від Олімпіади-2026 в Італії. За його словами, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у цьому питанні пішов на поводу європейських політиків.

  • Росія відсторонена від усіх міжнародних змагань у хокеї
  • Третьяк назвав це рішення МОК "історичною помилкою"
  • У мережі розкритикували слова російського функціонера

Відповідний коментар Третьяка наводить ТАСС. Він назвав ситуацію "великою історичною помилкою" з боку МОКу.

А за російських гравців НХЛ, звичайно, прикро, оскільки багато хто з них хотів би потрапити на Олімпіаду. Відбулося порушення Олімпійської хартії з боку Міжнародного олімпійського комітету, це є неприйнятним.

Думаю, це велика історична помилка з боку МОК, який пішов на поводу у європейських політиків і поводиться так, як поводиться.

Владислав Третяк

У мережі висміяли слова Третьяка. Користувачі зазначили, що історичну помилку припустився не МОК, а Росія, коли напала на Україну.

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.

#Олімпійські ігри #Хокей #Владислав Третьяк #Збірна Росії з хокею #Олімпіада-2026