У Росії заговорили про велику історичну помилку
У мережі не згодні з думкою колишнього хокеїста
Триразовий олімпійський чемпіон, президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк висловився про усунення збірної РФ з хокею від Олімпіади-2026 в Італії. За його словами, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у цьому питанні пішов на поводу європейських політиків.
Відповідний коментар Третьяка наводить ТАСС. Він назвав ситуацію "великою історичною помилкою" з боку МОКу.
А за російських гравців НХЛ, звичайно, прикро, оскільки багато хто з них хотів би потрапити на Олімпіаду. Відбулося порушення Олімпійської хартії з боку Міжнародного олімпійського комітету, це є неприйнятним.
Думаю, це велика історична помилка з боку МОК, який пішов на поводу у європейських політиків і поводиться так, як поводиться.
У мережі висміяли слова Третьяка. Користувачі зазначили, що історичну помилку припустився не МОК, а Росія, коли напала на Україну.
Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.