В "АТБ" впала ціна на популярний товар до 8 Березня: можна порадувати кохану з ранку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
До кінця акції залишилося лише декілька днів
У мережі супермаркетів АТБ на 8 Березня діє акція на популярний товар — розчинну каву Jacobs Monarch. Нині на нього діє найбільша знижка із можливих — 50%.
Що потрібно знати:
- Термін дії акційної пропозиції спливає за кілька днів
- Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин
- Діапазон цін, який можна зустріти в Україні для цього обсягу кави, — приблизно 380 – 700 грн
Про це повідомляється на офіційному сайті "АТБ". Розчинну каву Jacobs Monarch 190 р. можна купити всього за 267,90 грн. замість звичайних 536,40 грн. Вартість товару знижена вдвічі.
Згідно з опублікованою інформацією, акційна ціна діятиме на товар до 10 березня.
Середні ціни на цю каву по магазинах:
За даними інтернет-магазинів і маркетплейсів, ціни на розчинну каву Jacobs Monarch 190 г зараз сильно варіюються в залежності від точки продажу:
- від 380 грн — пропозиції окремих продавців онлайн (наприклад, на Prom.ua з продажу від приватних продавців);
- 396–480 грн. — середні ціни в інтернет-продавців (залежно від магазину);
- 559 грн — ціна в маркетплейсі NOVUS у звичайний період без знижки;
- 600–700 грн — вищі пропозиції у каталогах магазинів та онлайн-супермаркетів;
Діапазон цін, який можна зустріти в Україні для цього обсягу кави, — приблизно 380 – 700 грн за 190 г.
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в АТБ впали ціни на 50% на популярні цукерки.