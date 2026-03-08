В "АТБ" впала ціна на популярний товар до 8 Березня: можна порадувати кохану з ранку

До кінця акції залишилося лише декілька днів

У мережі супермаркетів АТБ на 8 Березня діє акція на популярний товар — розчинну каву Jacobs Monarch. Нині на нього діє найбільша знижка із можливих — 50%.

Що потрібно знати:

Термін дії акційної пропозиції спливає за кілька днів

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

Діапазон цін, який можна зустріти в Україні для цього обсягу кави, — приблизно 380 – 700 грн

Про це повідомляється на офіційному сайті "АТБ". Розчинну каву Jacobs Monarch 190 р. можна купити всього за 267,90 грн. замість звичайних 536,40 грн. Вартість товару знижена вдвічі.

Згідно з опублікованою інформацією, акційна ціна діятиме на товар до 10 березня.

Ціна на каву Jacobs Monarch в "АТБ"

Середні ціни на цю каву по магазинах:

За даними інтернет-магазинів і маркетплейсів, ціни на розчинну каву Jacobs Monarch 190 г зараз сильно варіюються в залежності від точки продажу:

від 380 грн — пропозиції окремих продавців онлайн (наприклад, на Prom.ua з продажу від приватних продавців);

— пропозиції окремих продавців онлайн (наприклад, на Prom.ua з продажу від приватних продавців); 396–480 грн . — середні ціни в інтернет-продавців (залежно від магазину);

. — середні ціни в інтернет-продавців (залежно від магазину); 559 грн — ціна в маркетплейсі NOVUS у звичайний період без знижки;

— ціна в маркетплейсі NOVUS у звичайний період без знижки; 600–700 грн — вищі пропозиції у каталогах магазинів та онлайн-супермаркетів;

Діапазон цін, який можна зустріти в Україні для цього обсягу кави, — приблизно 380 – 700 грн за 190 г.

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в АТБ впали ціни на 50% на популярні цукерки.