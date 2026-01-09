Украинка победила россиянку, которую награждал Путин (видео)

Марта пробилась в полуфинал хардового турнира

В пятницу, 9 января, украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) прошла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала украинка победила первую ракетку России Мирру Андрееву (№9 WTA).

Что нужно знать

Костюк обыграла Андрееву

Марта вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Андреева получала государственную награду от президента РФ Владимира Путина

Марта разобралась с "нейтральной" соперницей в двух сетах — 7:6, 6:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра продолжалась 1 час 47 минут. Костюк исполнила 2 эйса и допустила 2 двойные ошибки. Теннисистки встречались впервые. После игры Марта не пожала руку россиянке.

В полуфинале турнира в Брисбене Костюк сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США). Американка в прошлом раунде переиграла украинку Даяну Ястремскую.

Видеообзор матча Костюк - Андреева

Добавим, что 18-летняя Мирра не высказывалась публично на тему войны в Украине. В сентябре 2025 года Путин наградил Андрееву орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Андреева на Олимпиаде-2024 в Париже выиграла "серебро" в парном разряде.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №13) успешно начала новый сезон. В стартовом поединке 2026 года украинка обыграла Варвару Грачеву (Франция, WTA №75) в первом раунде хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Элина не пожала руку экс-россиянке.