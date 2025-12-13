Рус

Футболіст збірної України оформив дубль у топ-чемпіонаті: один гол кращий за інший (відео)

Михайло Корнілов
Віктор Циганков Новина оновлена 13 грудня 2025, 00:47
Віктор Циганков. Фото Getty Images

Українець став найкращим гравцем матчу

У п’ятницю, 12 грудня, "Жирона" провела виїзний поєдинок 16-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2025/26 проти "Реала Сосьєдад" (1:2). Український футболіст гостей Віктор Циганков оформив дубль.

Що потрібно знати

  • "Жирона" вирвала перемогу у "Реала Сосьєдад" у Ла Лізі
  • Дублем вистрілив Віктор Циганков
  • "Жирона" піднялася із зони вильоту

Циганков вийшов у старті та забив 2 голи. Про це повідомляє "Телеграф".

Обидва голи хавбек збірної України оформив під завісу зустрічі. На 76-й хвилині Віктор зрівняв рахунок, блискуче розібравшись у чужому штрафному майданчику. Циганков прийняв м’яч після довгого закидання, після чого перекинув воротаря. Ще за 8 хвилин українець оформив дубль, пробивши п’ятою після прострілу з лівого флангу.

Цей гол приніс "Жироні" важливу перемогу. Каталонський клуб піднявся із зони вильоту. Додамо, що 28-річний Циганков у сезоні 2025/26 забив 3 голи й віддав 2 асистів у 12 іграх на клубному рівні.

Раніше за "Жирону" відзначився форвард збірної України Владислав Ванат. Нападник забив у ворота "Бетіса" (1:1).

#Футбол #Збірна України #ФК Реал Сосьєдад #ФК Жирона #Віктор Циганков