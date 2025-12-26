"Динамо" звинуватили у здачі матчів: деталі скандалу

Колишній футболіст Біло-синіх послався на неназване джерело у київському клубі

Колишній гравець та тренер "Динамо" Йожеф Сабо висловився про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера Біло-Синіх. На думку Сабо, група "динамівців" була незадоволена наставником.

Що потрібно знати

"Динамо" звільнило Шовковського посеред сезону

Сабо заявив, що в стані Біло-Синіх була група футболістів, яка була незадоволена тренером

Йожеф Йожефович зазначив, що, ймовірно, гравці зливали ігри, щоб позбавитися Сашо

Відповідний коментар Сабо наводить ukrfootball.ua. За його словами, дана група футболістів могла маніпулювати результатами матчів, щоб позбутися Шовковського.

Олександр Шовковський/Фото: ФК Динамо Київ

Не називатиму прізвища, але днями розмовляв з одним чоловіком [зі структури київського клубу], і він мені чітко сказав, що Шовковським були незадоволені багато футболістів "Динамо". І, мабуть, ось ця група незадоволених здавала матчі, скажімо так. І враховуючи, як грала команда за Шовковського в його останніх матчах на чолі Динамо, схоже на правду. Йожеф Сабо

Йожеф Сабо/Фото: скріншот

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-Сині програли 4 матчі з 6, через що попрощалися з єврокубків. У чемпіонаті України кияни завершили першу половину сезону четвертими, а у Кубку України "динамівці" пробилися до чвертьфіналу турніру після того, як обіграли "Шахтар" (2:1). Наразі "Динамо" керує колишній тренер юнацької команди Ігор Костюк.