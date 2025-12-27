Непереможний боксер брутально нокаутував суперника на очах Усика (відео)

Український боксер відвідав великий вечір боксу

У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувається велике шоу професійного боксу "The Ring V: Ніч самураїв". Вечір боксу відвідав український чемпіон Олександр Усик.

Що потрібно знати

Цуцумі нокаутував Кінтану

Усик знаходиться на арені в Ер-Ріяді

У головному бою шоу відбудеться бій Іноуе — Пікассо

У першому бою карда японський боксер Реіто Цуцумі (4-0, 3 КО) достроково переміг Леобардо Кінтану (11-2, 5 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

Японець мав відчутну перевагу і вже в 4-му раунді нокаутував мексиканця. Цуцумі вразив суперника лівим боковим, після чого продовжив серію і добив опонента. Рефері зафіксував нокаут.

Додамо, що вечір боксу в Ер-Ріяді відвідав Олександр Усик. Український боксер привітав усіх із новорічними святами.

У головному бою вечора в Ер-Ріяді пройде титульний поєдинок Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) — Давід Пікассо (32-0-1, 17 КО). Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Іноуе — Пікассо у прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, Іноуе претендує на звання найкращий боксер світу незалежно від ваги. Суперником японця є Олександр Усик. Раніше лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.